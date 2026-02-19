Mides cita con ‘carácter de urgencia’ al Consejo de la Niñez ante denuncias en albergues

<a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</a>, a través del despacho de la ministra <a href="/tag/-/meta/beatriz-carles-de-arango">Beatriz Carles de Arango</a>, convocó con cárecter de urgencia a <b>una sesión extraordinaria del Consejo de la Niñez y la Adolecencia (CONNA)</b>, ante hechos denunciados que podrían vulnerar l<b>os derechos humanos de niños, niñas y adolecentes </b>en albergues bajo la tutela de la<a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia"> Secretaría Nacional de Niñez, Adolecencia y Familia (SENNIAF).</a>La convocatoria fue dirigida a la diputada <b>Alexandra Brenes,</b> presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, mediante nota oficial fechada el 12 de febrero de 2026. De acuerdo con el documento, la reunión se realizará el <b>20 de febrero de 2026 a la 1:00 p.m. en el auditorio del MIDES</b>, ubicado en Plaza Edison, avenida Ricardo J. Alfaro, en la ciudad de Panamá.La institución indicó que, conforme al <b>Decreto Ejecutivo No. 16 de 23 de abril de 2019</b>, cada representante podrá designar un suplente en caso de ausencia temporal, y en el caso de ministros deberán ser viceministros o funcionarios con rango mínimo de director nacional.El MIDES subrayó que la asistencia <b>es de suma importancia debido a la relevancia de los temas a tratar, relacionados con posibles vulneraciones de derechos en centros de protección infantil.</b>