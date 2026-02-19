Mides cita con ‘carácter de urgencia’ al Consejo de la Niñez ante denuncias en albergues

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del despacho de la ministra Beatriz Carles de Arango, convocó con cárecter de urgencia a una sesión extraordinaria del Consejo de la Niñez y la Adolecencia (CONNA), ante hechos denunciados que podrían vulnerar los derechos humanos de niños, niñas y adolecentes en albergues bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolecencia y Familia (SENNIAF).

La convocatoria fue dirigida a la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, mediante nota oficial fechada el 12 de febrero de 2026.

De acuerdo con el documento, la reunión se realizará el 20 de febrero de 2026 a la 1:00 p.m. en el auditorio del MIDES, ubicado en Plaza Edison, avenida Ricardo J. Alfaro, en la ciudad de Panamá.

La institución indicó que, conforme al Decreto Ejecutivo No. 16 de 23 de abril de 2019, cada representante podrá designar un suplente en caso de ausencia temporal, y en el caso de ministros deberán ser viceministros o funcionarios con rango mínimo de director nacional.

El MIDES subrayó que la asistencia es de suma importancia debido a la relevancia de los temas a tratar, relacionados con posibles vulneraciones de derechos en centros de protección infantil.