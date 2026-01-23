Aeropuerto de Tocumen consolida su liderazgo y apunta a ingresos de hasta $356 millones en 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 con resultados financieros y operativos históricos, que refuerzan su posición como uno de los principales hubs aéreos y logísticos de América Latina, y proyecta para 2026 un nuevo ciclo de crecimiento apoyado en inversiones estratégicas, modernización tecnológica y expansión del negocio de carga.

Ayer, durante una conferencia conjunta ante medios nacionales e internacionales, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), José Ruiz Blanco, presentó el balance de gestión del 2025 y delineó las proyecciones económicas y operativas para 2026.

El evento contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como de autoridades del sector turístico y aeronáutico, entre ellos representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá, Promtur y la Autoridad Aeronáutica Civil, quienes coincidieron en que el desempeño del sector aeroportuario ha sido un factor clave en la recuperación económica y en el fortalecimiento de la conectividad del país.

De manera preliminar, el aeropuerto reportó ingresos superiores a los $315 millones en 2025, lo que representa un crecimiento aproximado del 7 % en comparación con 2024. Este desempeño estuvo impulsado por el aumento sostenido del tráfico de pasajeros, la recuperación de la actividad comercial dentro de la terminal y el fortalecimiento del negocio de carga aérea.

“Estas cifras hablan de estabilidad, de crecimiento y del papel de Tocumen como motor económico del país. Nos permiten planificar, invertir y competir en igualdad de condiciones con los grandes hubs de la región”, destacó Ruiz.

Según explicó, la fortaleza financiera alcanzada permite a Tocumen autofinanciar su desarrollo, mantener una disciplina fiscal sostenida y ejecutar un programa de inversiones alineado con estándares internacionales, sin comprometer su estabilidad económica.