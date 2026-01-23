  1. Inicio
Aeropuerto de Tocumen consolida su liderazgo y apunta a ingresos de hasta $356 millones en 2026

Tocumen movilizó a 20.98 millones de pasajeros en 2025, un incremento del 9 % frente a 2024.
Tocumen movilizó a 20.98 millones de pasajeros en 2025, un incremento del 9 % frente a 2024.
Mileika Lasso
  • 24/01/2026 00:00
El Aertopuerto Internacional de Tocumen reportó crecimiento de 7 % en ingresos en 2025 y estima movilizar hasta 22.6 millones de pasajeros en 2026. Además, proyecta un año de expansión e inversión en infraestructura y tecnología

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 con resultados financieros y operativos históricos, que refuerzan su posición como uno de los principales hubs aéreos y logísticos de América Latina, y proyecta para 2026 un nuevo ciclo de crecimiento apoyado en inversiones estratégicas, modernización tecnológica y expansión del negocio de carga.

Ayer, durante una conferencia conjunta ante medios nacionales e internacionales, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), José Ruiz Blanco, presentó el balance de gestión del 2025 y delineó las proyecciones económicas y operativas para 2026.

El evento contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, así como de autoridades del sector turístico y aeronáutico, entre ellos representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá, Promtur y la Autoridad Aeronáutica Civil, quienes coincidieron en que el desempeño del sector aeroportuario ha sido un factor clave en la recuperación económica y en el fortalecimiento de la conectividad del país.

De manera preliminar, el aeropuerto reportó ingresos superiores a los $315 millones en 2025, lo que representa un crecimiento aproximado del 7 % en comparación con 2024. Este desempeño estuvo impulsado por el aumento sostenido del tráfico de pasajeros, la recuperación de la actividad comercial dentro de la terminal y el fortalecimiento del negocio de carga aérea.

“Estas cifras hablan de estabilidad, de crecimiento y del papel de Tocumen como motor económico del país. Nos permiten planificar, invertir y competir en igualdad de condiciones con los grandes hubs de la región”, destacó Ruiz.

Según explicó, la fortaleza financiera alcanzada permite a Tocumen autofinanciar su desarrollo, mantener una disciplina fiscal sostenida y ejecutar un programa de inversiones alineado con estándares internacionales, sin comprometer su estabilidad económica.

Proyecciones 2026

Las proyecciones para 2026 apuntan a un escenario aún más favorable. Dependiendo del comportamiento del tráfico aéreo, Tocumen estima movilizar hasta 22.6 millones de pasajeros, lo que representaría en ingresos que oscilarían entre $334 millones y $356 millones.

Estas estimaciones reflejan, según la administración, la confianza de aerolíneas, operadores logísticos e inversionistas en Panamá como punto estratégico de conexión aérea y centro logístico regional.

“Hoy presentamos cifras, sí. Pero más que cifras, presentamos la historia de un país que volvió a tomar impulso, que recuperó su ritmo y que hoy mira el 2026 con confianza y con la determinación de seguir creciendo”, afirmó el gerente general del Aitsa.

Ruiz Blanco adelantó que 2026 será un año clave para el inicio de inversiones estratégicas destinadas a proteger y fortalecer el liderazgo de Tocumen en un entorno regional cada vez más competitivo.

Entre las prioridades figuran la rehabilitación de pistas y calles de rodaje, la modernización tecnológica mediante sistemas de biometría y automatización de procesos, el fortalecimiento del sector de carga aérea y mejoras continuas en la experiencia del pasajero.

Se conoció que estas inversiones forman parte de una visión de largo plazo orientada a garantizar eficiencia operativa, sostenibilidad y resiliencia frente a los desafíos del sector aeronáutico global.

Restos del sistema aeroportuario nacional

El reporte también abordó el desempeño del sistema aeroportuario nacional. En 2025, los aeropuertos regionales administrados por Tocumen S.A. movilizaron 781,871 pasajeros y registraron 32,036 operaciones aéreas, reflejando el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.

No obstante, la administración reconoció que este avance plantea el reto de evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión, capaz de acompañar la demanda con infraestructura adecuada, eficiencia económica y sostenibilidad operativa.

En ese contexto, el gerente del Tocumen, S.A. destacó ante los medios de comunicación la importancia del Plan Maestro Tocumen 2030–2050, la hoja de ruta para el desarrollo del aeropuerto, integrando criterios de seguridad, sostenibilidad, resiliencia climática y articulación con la planificación urbana y logística del país.

Resultados operativos históricos

En términos operativos, Tocumen cerró 2025 con 20.98 millones de pasajeros, un incremento del 9 % frente a 2024, 166,448 movimientos aéreos y una red de 97 destinos internacionales, atendidos por 17 aerolíneas de pasajeros y 28 aerolíneas de carga.

Además, movilizó un récord de 248,455 toneladas métricas de carga aérea y fue reconocido por segundo año consecutivo por la firma Cirium como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con un índice de puntualidad del 93.34 %.

“La esencia de lo que hoy presentamos es un país que no improvisa, un aeropuerto que consolida su liderazgo y una visión integral que coloca a Panamá en el centro de la conectividad del continente”, concluyó Ruiz Blanco.

