300 presos políticos en Venezuela protagonizan una huelga de hambre en El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este lunes 23 de febrero que <b>300 presos políticos</b> mantienen una <b>huelga de hambre</b> para exigir celeridad en las liberaciones tras el escenario abierto por la <b>Ley de Amnistía</b> promulgada por la líder del régimen de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a>.En ese sentido, la portavoz de la oenegé, Andreina Baduel, apuntó que a los más de <b>213 presos políticos</b> que se encuentran en huelga de hambre en el centro penitenciario <b>El Rodeo I</b> se suman <b>81 encarcelados que realizan una huelga de hambre y sed</b>. 'Los presos políticos extranjeros se sumaron a esta huelga de hambre', agregó Baduel, quien también resaltó la petición de los reclusos de El Rodeo I para que la <b>Iglesia católica venezolana</b> intervenga ante la situación crítica que viven los encarcelados en ese centro de reclusión.Entre los extranjeros que secundarían la huelga de hambre no solo se encontrarían <b>21 presos de nacionalidad colombiana</b>, sino también el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien denunció la falta de acceso a <b>atención médica y asistencia consular</b>.Asimismo, Baduel informó que la <b>misión diplomática de Estados Unidos</b> está al tanto de la situación y de lo que consideran una 'burla' por parte del régimen venezolano en relación con el trato a los presos políticos.En tanto, respecto a la transformación del centro penitenciario <b>El Helicoide</b> en un sitio de recreación —como lo anunció Rodríguez el pasado 30 de enero—, Baduel afirmó que 'un lugar donde se encierra tanto dolor y tanta tortura no puede ser un centro de recreación', y apostó por que ese espacio se convierta en un museo de 'lo que no tiene que repetirse nunca más en Venezuela'.