300 presos políticos en Venezuela protagonizan una huelga de hambre en El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este lunes 23 de febrero que 300 presos políticos mantienen una huelga de hambre para exigir celeridad en las liberaciones tras el escenario abierto por la Ley de Amnistía promulgada por la líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En ese sentido, la portavoz de la oenegé, Andreina Baduel, apuntó que a los más de 213 presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el centro penitenciario El Rodeo I se suman 81 encarcelados que realizan una huelga de hambre y sed. “Los presos políticos extranjeros se sumaron a esta huelga de hambre”, agregó Baduel, quien también resaltó la petición de los reclusos de El Rodeo I para que la Iglesia católica venezolana intervenga ante la situación crítica que viven los encarcelados en ese centro de reclusión.

Entre los extranjeros que secundarían la huelga de hambre no solo se encontrarían 21 presos de nacionalidad colombiana, sino también el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien denunció la falta de acceso a atención médica y asistencia consular.

Asimismo, Baduel informó que la misión diplomática de Estados Unidos está al tanto de la situación y de lo que consideran una “burla” por parte del régimen venezolano en relación con el trato a los presos políticos.

En tanto, respecto a la transformación del centro penitenciario El Helicoide en un sitio de recreación —como lo anunció Rodríguez el pasado 30 de enero—, Baduel afirmó que “un lugar donde se encierra tanto dolor y tanta tortura no puede ser un centro de recreación”, y apostó por que ese espacio se convierta en un museo de “lo que no tiene que repetirse nunca más en Venezuela”.