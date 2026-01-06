Ejecutivo publica en la ‘Gaceta Oficial’ el nuevo salario mínimo nacional

<b>A tráves del Decreto N° 13 , </b>publicado este martes en la <b>Gaceta Oficial</b><b>, se estableció nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio naciona</b>l, el cual regirá a partir del <b>16 de enero del 2026</b> y tendrá <b>vigencia hasta el año 2027.</b>El decreto, firmado por el presidente de la República,<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino"> José Raúl Mulino</a>, y <b>la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral,</b> <a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a>, <b>fija el salario mínimo por hora según actividad económica, ocupación, tamaño de la empresa y región,</b> en cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la<b> Constitución</b> y el <b>Código de Trabajo</b>.La normativa es resultado del consenso alcanzado en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes del sector trabajador, empleador y el gobierno,<b> tras un análisis de las condiciones económicas, el costo de vida, de las políticas económicas y sociales del país, políticas de empleo y la redistribución de ingresos a nivel nacional .</b>Entre las actividades contempladas en el decreto se encuentran agricultura, comercio, construcción, industria manufacturera, hoteles y restaurantes, transporte, información y comunicación, actividades financieras, profesionales, educación, salud, artes y entretenimiento, entre otras. También se establecen tarifas específicas para zonas francas, casinos, medios de comunicación, periodistas, trabajadores portuarios y del sector turístico. En el caso del trabajo doméstico, el salario mínimo se mantiene como un monto mensual, fijado en 350 dólares para la región 1, y para la región 2 es de 320 dólares.<b>Con la entrada en vigencia de este decreto, queda derogado el Decreto Ejecutivo N.° 01 del 10 de enero de 2024, que regulaba las tasas anteriores de salario mínimo.</b>