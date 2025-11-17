Miss Universo 2025 entra en su recta final: Lo que se viene esta semana

¡Inicia la cuenta regresiva en el Miss Universo 2025! Las aspirantes a la corona entran en su última semana de actividades previas a la gran gala de coronación, donde finalmente se conocerá quién será la nueva reina del certamen y sucesora de Victoria Kjaer, ganadora de la edición anterior celebrada en México.

Durante estos días, las candidatas han participado en diversas actividades organizadas por el certamen y han tenido la oportunidad de interactuar con público. Además, el pasado sábado 15 de noviembre realizaron su entrevista a puerta cerrada, uno de los momentos más importantes de la competencia, en el que el jurado pudo conocer más a fondo la personalidad, preparación y propuestas de cada una de ellas.