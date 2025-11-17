  1. Inicio
PANAMÁ

Miss Universo 2025 entra en su recta final: Lo que se viene esta semana

La emoción aumenta en la última semana del Miss Universo 2025.
@missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/11/2025 07:00
Se acerca la coronación y esta semana promete sorpresas, competencias clave y momentos que podrían definir a la nueva reina que representará al universo.

¡Inicia la cuenta regresiva en el Miss Universo 2025! Las aspirantes a la corona entran en su última semana de actividades previas a la gran gala de coronación, donde finalmente se conocerá quién será la nueva reina del certamen y sucesora de Victoria Kjaer, ganadora de la edición anterior celebrada en México.

Durante estos días, las candidatas han participado en diversas actividades organizadas por el certamen y han tenido la oportunidad de interactuar con público. Además, el pasado sábado 15 de noviembre realizaron su entrevista a puerta cerrada, uno de los momentos más importantes de la competencia, en el que el jurado pudo conocer más a fondo la personalidad, preparación y propuestas de cada una de ellas.

Así se vivirá la semana final de Miss Universo 2025

Según el cronograma oficial, este miércoles 19 de noviembre se llevarán a cabo dos de las competencias más importantes antes de la coronación. La Competencia de Traje Típico o Fantasía está programada para la 1:00 a.m. (hora de Panamá), mientras que la Competencia Preliminar se realizará a las 7:00 a.m.

Ambos eventos serán determinantes, ya que permitirán evaluar el desempeño de las participantes rumbo a la gran gala final.

La gran final del certamen Miss Universo 2025 está prevista para el 21 de noviembre en el Impact Arena de Muang Thong Thani, uno de los recintos más modernos y emblemáticos de Tailandia. No obstante, en Panamá la transmisión se podrá ver el 20 de noviembre a las 8:00 p.m., debido a la diferencia horaria.

