Juan Diego Vásquez: reformas electorales “van contra la democracia”

Vásquez concluyó que las medidas aprobadas por la CNRE <i>'</i><i><b>están quitando oportunidades y quieren ganar las elecciones antes del 5 de mayo'</b></i><b>.</b><b>Otras reacciones a las reformas electorales</b>El magistrado del <b>Tribunal Electoral</b>, <b>Alfredo Juncá</b>, defendió la necesidad de garantizar condiciones equitativas en la libre postulación y advirtió que las decisiones recientes de la CNRE representan <i><b>'un retroceso en nuestra democracia'</b></i><b>.</b>Los diputados de la Bancada Seguimos rechazaron la propuesta que permitiría interpretar las firmas de respaldo a aspirantes independientes como una <b>'renuncia tácita' </b>a los partidos políticos, calificándola como <i><b>'una restricción injustificada a la participación ciudadana'</b></i><b>.</b>