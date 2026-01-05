Panamá pide en la ONU una transición democrática en Venezuela con González Urrutia a la cabeza

El embajador de Panamá ante la ONU Eloy Alfaro de Alba reiteró este lunes 5 de enero el “compromiso inquebrantable” de Panamá con el multilateralismo, la soberanía y el respeto irrestricto al derecho internacional, al tiempo que abogó por una solución a la crisis venezolana basada en una “transición genuina” a la democracia.

“La situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta lamentable por su posible impacto en la paz y la estabilidad regional. Sin embargo, ante la realidad de los hechos ya consumados, corresponde girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro”, comenzó su discurso.

Si bien hizo un llamado al respeto a los principios de no intervención e integridad territorial de los estados, Alfaro de Alba consideró igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se enmarca en un desconocimiento de la voluntad popular y de la erosión de la institucionalidad democrática.

Seguidamente, abogó por una transición democrática que reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia en las urnas el pasado 28 de julio.

“El poder emana del pueblo. Y como ha señalado el Excelentísimo Señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo — el verdadero soberano — ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible, con 70 % de los votos el pasado 28 de julio de 2024, al candidato de oposición Don Edmundo González Urrutia, así como a quien fue la candidata impedida por el régimen a pesar de haber ganado la primaria con el 93 % de los votos el 22 de octubre de 2023”, apuntó el alto representante diplomático.

Alfaro de Alba hizo hincapié en que el reconocimiento de una autoridad distinta a la de González Urrutia, legitimaría un fraude electoral y socavaría el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad.

“De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo, como Delcy Rodríguez, constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina. (...) No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría, en los hechos, una continuidad del sistema y no una transición real”, agregó.

De este modo, Alfaro de Alba reafirmó que “como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia; y que toda democracia se sustenta, en última instancia, en el respeto a la voluntad popular”.

De igual forma, abogó por la situación del panameño Olmedo Núñez, quien es uno de los más de 800 presos políticos que aún permanecen en las cárceles venezolanas.