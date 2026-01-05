Ifarhu prevé último pago del Pase-U y Seguro Educativo 2025 para finales de enero de 2026

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el último pago correspondiente al año 2025 de las becas del Seguro Educativo y del programa Pase-U está previsto para finales del mes de enero.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se dará a conocer la fecha de apertura del Concurso General de Becas, una convocatoria dirigida a estudiantes de distintos niveles educativos que buscan acceder a apoyo económico para continuar su formación académica.