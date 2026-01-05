Ifarhu prevé último pago del Pase-U y Seguro Educativo 2025 para finales de enero de 2026

  1. Inicio
Información útil

El Ifarhu establece promedios mínimos para el Concurso General de Becas
El Ifarhu establece promedios mínimos para el Concurso General de Becas Ifarhu
Emiliana Tuñón
  • 05/01/2026 12:23
El Ifarhu alista el cierre de los pagos 2025 del Pase-U y Seguro Educativo.

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el último pago correspondiente al año 2025 de las becas del Seguro Educativo y del programa Pase-U está previsto para finales del mes de enero.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se dará a conocer la fecha de apertura del Concurso General de Becas, una convocatoria dirigida a estudiantes de distintos niveles educativos que buscan acceder a apoyo económico para continuar su formación académica.

El Ifarhu define criterios para becas escolares y universitarias

El director del Ifarhu informó que, para participar en el Concurso General de Becas, los aspirantes deberán cumplir con requisitos académicos específicos. En el caso de los estudiantes de nivel escolar, se exigirá un promedio mínimo de 4.5, mientras que los universitarios deberán contar con un índice académico igual o superior a 2.0.

En cuanto a las Becas Socioeconómicas, el director general del Ifarhu, Carlos Godoy, señaló que el nuevo reglamento establece un promedio mínimo de 4.0 para estudiantes de nivel escolar y un índice académico de 1.8 para los universitarios, como parte de los criterios para mantener este beneficio.

