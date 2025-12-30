Concurso general de becas del Ifarhu 2026: requisitos y detalles para participar

A partir de enero de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) abrirá el Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media, universidad y posgrado que deseen preinscribirse en el programa.

La entidad informó que los aspirantes deberán cumplir con promedios académicos mínimos, los cuales varían de acuerdo con el nivel educativo. Para primaria, premedia y media, así como para primer ingreso universitario, se requerirá un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0.

En el caso de los estudiantes que se encuentren en continuación de carrera universitaria (licenciatura), el requisito será contar con un índice académico mínimo de 2.0 en una escala de 3.0 en la carrera que cursan actualmente. Para posgrados y maestrías, se exigirá un índice académico de al menos 2.0 en una escala de 3.0, correspondiente a la licenciatura previa.

El Ifarhu también precisó que los extranjeros podrán participar en el concurso, siempre que acrediten, a través del Servicio Nacional de Migración, una residencia mínima de 10 años en Panamá.

La institución reiteró que el Concurso General de Becas tiene como objetivo respaldar la formación académica de estudiantes en los distintos niveles educativos a nivel nacional.