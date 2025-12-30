Concurso general de becas del Ifarhu 2026: requisitos y detalles para participar

A partir de <b>enero de 2026</b>, el<b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"> Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> abrirá el <b>Concurso General de Becas 2026</b>, dirigido a estudiantes de <b>primaria, premedia, media, universidad y posgrado</b> que deseen preinscribirse en el programa.La entidad informó que los aspirantes deberán cumplir con <b>promedios académicos mínimos</b>, los cuales varían de acuerdo con el nivel educativo. Para <b>primaria, premedia y media</b>, así como para <b>primer ingreso universitario</b>, se requerirá un <b>promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0</b>.En el caso de los estudiantes que se encuentren en <b>continuación de carrera universitaria (licenciatura)</b>, el requisito será contar con un <b>índice académico mínimo de 2.0 en una escala de 3.0</b> en la carrera que cursan actualmente. Para <b>posgrados y maestrías</b>, se exigirá un <b>índice académico de al menos 2.0 en una escala de 3.0</b>, correspondiente a la licenciatura previa.El Ifarhu también precisó que <b>los extranjeros podrán participar</b> en el concurso, siempre que acrediten, a través del <b>Servicio Nacional de Migración</b>, una <b>residencia mínima de 10 años en Panamá</b>.La institución reiteró que el Concurso General de Becas tiene como objetivo <b>respaldar la formación académica de estudiantes en los distintos niveles educativos a nivel nacional</b>.