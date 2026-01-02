Ifarhu endurecerá requisitos académicos para becas socioeconómicas en 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que a partir de 2026 los estudiantes que aspiren a becas socioeconómicas deberán cumplir con nuevos requisitos académicos mínimos, como parte del proceso de reorganización y modernización de la institución.

Godoy explicó que los alumnos de educación básica y media deberán contar con un promedio mínimo de 4.0, mientras que los estudiantes universitarios tendrán que mantener un índice académico no menor de 1.8 para poder aplicar a este tipo de apoyo.

En el caso de las becas por concurso, precisó que los requisitos se mantienen sin cambios: promedio de 4.5 para estudiantes de escuelas y un índice de 2.0 para universitarios.

El director del Ifarhu indicó que estas medidas están contempladas en el nuevo reglamento de la entidad, el cual establece que los procesos de selección para el otorgamiento de becas se realizarán mediante convocatorias públicas, evaluadas por una comisión encargada de analizar y definir la asignación de los beneficios de acuerdo con los criterios de cada programa.

Durante sus declaraciones, Godoy señaló que la institución mantiene el compromiso de realizar una transición que permita ampliar el alcance de los programas y llegar a la población más necesitada, luego de dos años en los que no se lograron otorgar beneficios de manera regular. En ese sentido, adelantó que en los próximos días se anunciarán los concursos de becas regulares y socioeconómicas.

Sobre los pagos pendientes, reconoció que existen algunos casos, aunque los calificó como mínimos, y aseguró que el Ifarhu se encuentra en proceso de refrendo, lo que permitirá iniciar los desembolsos en los primeros días. Detalló que el tercer pago del Pase-U está proyectado para finales del mes de enero.

Además, informó que los créditos educativos se habilitarán a partir de este lunes 5 de enero y que para 2026 se cuenta con un presupuesto programado superior a los 50 millones de dólares, mientras se afina la logística necesaria para su ejecución y se evalúa la distribución de becas para licenciaturas, maestrías y doctorados, en función de las carreras prioritarias que requiere el país.