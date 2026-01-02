IFARHU proyecta más de $50 millones en beneficios para 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy anunció que la institución se prepara para retomar los concursos de becas regulares y socioeconómicas, como parte de sus proyecciones para 2026, tras dos años sin otorgar nuevos beneficios.

Las declaraciones del funcionario se dieron a su llegada a la Asamblea Nacional, donde indicó que el IFARHU mantiene el compromiso de modernizar la institución y ampliar el alcance de sus programas para llegar a la población con mayores necesidades. “Esperamos en los próximos días estar anunciando los concursos de becas regulares y de las becas socioeconómicas, que nos permitirán llegar a la población que está demandando mucho beneficio para poder superarse”, señaló.

Sobre los pagos pendientes, el director aclaró que se trata de una cantidad mínima y que la institución avanza para ponerse al día. Explicó que actualmente se encuentran en proceso de refrendo, lo que permitirá iniciar los desembolsos en los primeros días del año. Añadió que los pagos correspondientes están proyectados para finales del mes de enero.

En cuanto a los créditos educativos, informó que se habilitarán a partir de este lunes 5 de enero, como parte de la oferta de apoyo a estudiantes que cursarán estudios en 2026.

Respecto a los concursos de becas, precisó que aún no se han abierto formalmente, ya que se están afinando los detalles logísticos para su anuncio oficial. Destacó que el IFARHU tiene programados más de 50 millones de dólares para estos beneficios, lo que requerirá una logística amplia para su correcta ejecución.

El director reiteró que el objetivo principal es garantizar transparencia, eficiencia y mayor cobertura en los programas de apoyo educativo que ofrece la institución.