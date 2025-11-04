  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Ifarhu retomará pagos de becas y Pase-U desde el 6 de noviembre

El Ifarhu continuará con los pagos de becas, asistencias y Pase-U a nivel nacional.
El Ifarhu continuará con los pagos de becas, asistencias y Pase-U a nivel nacional. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2025 12:29
A partir del 6 de noviembre, el Ifarhu continuará con los desembolsos de becas y Pase-U para estudiantes a nivel nacional.

Según el calendario de pagos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), la institución informó que continuará con los pagos de becas, asistencias económicas y del programa Pase-U a los beneficiarios a nivel nacional.

Entre los puntos habilitados para los desembolsos se encuentra la Dirección Provincial de Panamá Centro, donde se efectúan los pagos de becas, asistencias y Pase-U en distintos sectores de la ciudad de Panamá.

Documentos para retirar los pagos del Ifarhu

La entidad los detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.

VIDEOS
Lo Nuevo