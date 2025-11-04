Ifarhu retomará pagos de becas y Pase-U desde el 6 de noviembre

Entre los puntos habilitados para los desembolsos se encuentra la Dirección Provincial de Panamá Centro , donde se efectúan los pagos de becas, asistencias y Pase-U en distintos sectores de la ciudad de Panamá.

Según el calendario de pagos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) , la institución informó que continuará con los pagos de becas, asistencias económicas y del programa Pase-U a los beneficiarios a nivel nacional.

Documentos para retirar los pagos del Ifarhu

La entidad los detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.