Ifarhu retomará pagos de becas y Pase-U desde el 6 de noviembre

La entidad los detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:<i>-Recibo de entrega de documentos</i><i>-Boletín completo 2024 original con sello fresco</i><i>-Recibo de matrícula 2025</i><i>-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante</i><b>En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:</b><i>-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.</i><i>-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.</i>