Presidentes Mulino y Lula revisan futura adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva junto a su homologo panameño José Raúl Mulino, durante la Cumbre de líderes, este sábado. Presidencia de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 21/12/2025 09:20
Brasil comenzó a analizar su incorporación en 2024, como parte de su estrategia de fortalecer su papel en la seguridad marítima

En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el que revisaron los avances hacia la eventual adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Este tratado, firmado en 1977 tras los Acuerdos Torrijos-Carter, garantiza que el Canal permanezca abierto y neutral para el tránsito de embarcaciones de todas las naciones en tiempos de paz y de guerra.

Brasil comenzó a analizar su incorporación en 2024, como parte de su estrategia de fortalecer su papel en la seguridad marítima y el comercio internacional, dado que el Canal es un punto neurálgico para las exportaciones brasileñas hacia Asia y Norteamérica.

Invitación y cooperación regional

Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación para que Lula visite el Canal en 2026 y participe como expositor de apertura del Foro Económico Latinoamericano, organizado por la CAF en Panamá.

El mandatario brasileño expresó entusiasmo por regresar al país y manifestó su interés en recorrer la sección del Canal Ampliado, obra emblemática de la ingeniería panameña.

Ambos líderes también abordaron los esfuerzos de Panamá por salir de listas discriminatorias internacionales, un proceso en el que Brasil ha ofrecido su apoyo irrestricto. Este respaldo refuerza la cooperación bilateral y la confianza mutua en temas de gobernanza económica y transparencia.

El Tratado de Neutralidad del Canal fue firmado por Panamá y EE. UU. en 1977, posteriormente abierto a la adhesión de otros países para garantizar la seguridad y neutralidad del Canal.

La adhesión brasileña ampliaría el respaldo internacional al tratado y consolidaría la posición de Panamá como garante de un paso seguro y neutral para el comercio global.

