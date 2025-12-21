Presidentes Mulino y Lula revisan futura adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación para que Lula visite el Canal en 2026 y participe como expositor de apertura del Foro Económico Latinoamericano, organizado por la CAF en Panamá. El mandatario brasileño expresó entusiasmo por regresar al país y manifestó su interés en recorrer la sección del Canal Ampliado, obra emblemática de la ingeniería panameña.Ambos líderes también abordaron los esfuerzos de Panamá por salir de listas discriminatorias internacionales, un proceso en el que Brasil ha ofrecido su apoyo irrestricto. Este respaldo refuerza la cooperación bilateral y la confianza mutua en temas de gobernanza económica y transparencia.