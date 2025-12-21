Presidentes Mulino y Lula revisan futura adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el que revisaron los avances hacia la eventual adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Este tratado, firmado en 1977 tras los Acuerdos Torrijos-Carter, garantiza que el Canal permanezca abierto y neutral para el tránsito de embarcaciones de todas las naciones en tiempos de paz y de guerra.

Brasil comenzó a analizar su incorporación en 2024, como parte de su estrategia de fortalecer su papel en la seguridad marítima y el comercio internacional, dado que el Canal es un punto neurálgico para las exportaciones brasileñas hacia Asia y Norteamérica.