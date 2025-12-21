  1. Inicio
Cámara de Comercio pide alinear educación y empleo para crecer con equidad

La generación de empleo sigue siendo uno de los retos del país.
Lourdes García Armuelles
  • 21/12/2025 09:59
El gremio insistió en que el empleo debe ir acompañado de una educación de calidad, capaz de preparar a los jóvenes para el mundo labora

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aprovechó su columna dominical Cámara Opina para enviar un mensaje de reflexión y compromiso en el cierre de 2025.

Arias destacó que las fiestas de fin de año son una pausa necesaria para valorar lo aprendido, mirar hacia adelante con esperanza y asumir con responsabilidad los desafíos que enfrenta el país.

Empleo como prioridad nacional

Arias subrayó que la CCIAP ha mantenido durante todo el año una convicción firme: el empleo es la base del bienestar social y del desarrollo sostenible. “Estamos obsesionados con el empleo”, afirmó, al recordar que no se trata solo de cifras, sino de oportunidades reales para que cada panameño pueda salir adelante con dignidad.

El dirigente empresarial insistió en que el empleo debe ir acompañado de una educación de calidad, capaz de preparar a los jóvenes para el mundo laboral, fortalecer habilidades técnicas y profesionales, y permitir la adaptación a un entorno en constante cambio. “Educación y empleo deben caminar juntos si aspiramos a un desarrollo inclusivo y duradero”, señaló.

Diálogo y consensos

El presidente de la CCIAP reiteró la importancia del diálogo y la colaboración entre gobierno, sector privado, trabajadores y sociedad civil. “Panamá avanza cuando pone el interés nacional por encima de las diferencias y entiende que el desarrollo es una construcción colectiva”, enfatizó.

Arias recordó que las fiestas de fin de año evocan valores esenciales como la unión, la solidaridad y el compromiso con los demás, principios que también deben guiar las decisiones del país.

“El futuro que queremos no se construye con atajos, sino con trabajo constante, educación pertinente y oportunidades para todos”, expresó.

El presidente de la Cciap reiteró su compromiso de impulsar la empresa responsable, promover el empleo formal y apoyar una educación que sea motor de desarrollo. “Creemos en Panamá, en su gente y en su capacidad de crecer con equidad”, concluyó.

