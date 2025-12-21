Cámara de Comercio pide alinear educación y empleo para crecer con equidad

Arias subrayó que la CCIAP ha mantenido durante todo el año una convicción firme: el empleo es la base del bienestar social y del desarrollo sostenible. <b>'Estamos obsesionados con el empleo',</b> afirmó, al recordar que no se trata solo de cifras, sino de oportunidades reales para que cada panameño pueda salir adelante con dignidad.El dirigente empresarial insistió en que el empleo debe ir acompañado de una educación de calidad, capaz de preparar a los jóvenes para el mundo laboral, fortalecer habilidades técnicas y profesionales, y permitir la adaptación a un entorno en constante cambio. 'Educación y empleo deben caminar juntos si aspiramos a un desarrollo inclusivo y duradero', señaló.