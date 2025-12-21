APEDE advierte que la informalidad sigue frenando el bienestar en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado a tomar decisiones impostergables en 2026, tras un 2025 que dejó fuertes tensiones sociales, retos económicos y aprendizajes institucionales que el país no debe ignorar.

El gremio señaló que la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social evidenció una debilidad recurrente: la dificultad de Panamá para dialogar y alcanzar consensos antes de llegar al desgaste social. APEDE advirtió que los temas estructurales no pueden seguir resolviéndose desde la confrontación.

En el plano económico, la organización destacó un desempeño mejor al previsto. Al tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% interanual y el acumulado de enero a septiembre alcanzó 4.2%, lo que permite proyectar un cierre de año entre 4% y 4.5%. El crecimiento estuvo impulsado por el Canal de Panamá, la logística, el turismo, el sector financiero y el comercio, aunque fue desigual entre sectores.

APEDE insistió en que el crecimiento debe traducirse en empleo formal y mejoras reales para la población. Por ello, identificó como prioridad enfrentar el desempleo y la informalidad, así como recuperar la confianza en lo público mediante reglas claras, resultados medibles y un combate efectivo contra la corrupción, incluyendo el avance del Proyecto de Ley 291.

Asimismo, el gremio señaló que Panamá necesita avanzar en proyectos estratégicos con responsabilidad y transparencia. Sobre la minería, recordó que el cierre de la mina tuvo impactos económicos y sociales relevantes, y que cualquier decisión futura debe basarse en los resultados de la auditoría integral en curso.

De cara a 2026, el gremio también pidió ejecutar proyectos estratégicos con transparencia y fortalecer la cultura del consenso, señalando que el diálogo sigue siendo la vía para construir un desarrollo sostenible y equitativo para el país.