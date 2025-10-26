Entrada al Mercosur y la OCDE: ¿qué espera el sector empresarial en Panamá?

Entre los activos más destacados, Panamá cuenta con <b>el <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal interoceánico</a>, la<a href="/tag/-/meta/zlc-zona-libre-de-colon"> Zona Libre de Colón</a>, una red de puertos y aeropuertos interconectados y regímenes especiales</b> que facilitan la inversión. Todo esto convierte al país en un <b>socio natural</b> para que el bloque amplíe su presencia comercial en regiones clave.Pero la alianza no solo beneficia al Mercosur. Para Panamá, ser Estado Asociado representa <b>una decisión estratégica</b>, no simbólica. El bloque suma <b>más de 270 millones de habitantes</b> y constituye <b>la quinta mayor economía del mundo</b>, con un intercambio comercial con Panamá que ya supera los <b>US$564 millones anuales</b>.No obstante, Arias advirtió que el desafío apenas comienza.<i> 'Ahora nos toca sentarnos con cada país miembro a negociar acuerdos bilaterales, construir marcos de cooperación y definir con inteligencia y estrategia cómo se dará el intercambio de bienes, servicios e inversiones. No hay tratados malos; hay tratados que deben negociarse bien'</i>, afirmó.