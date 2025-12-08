Rusia intensifica ataques y deja a Ucrania con cortes de energía masivos

Los ucranianos pasan hasta 16 horas al día sin electricidad como consecuencia de los constantes ataques a gran escala de Rusia contra el sistema energético, en medio de interrupciones en el suministro de calefacción y agua, y con reparaciones de emergencia que se esperan que lleven semanas. El zumbido fuerte de decenas de generadores eléctricos portátiles llena las calles de Leópolis. Los habitantes de la ciudad occidental intentan continuar con su día a día pese a que el último ataque ruso el sábado pasado aumentó drásticamente la magnitud de los cortes de energía. “Nuestros acumuladores de respaldo se quedaron sin batería hace varias horas, pero seguimos trabajando”, dice Irina, vendedora en una librería que permanece abierta en medio de calles a su alrededor sumidas en la oscuridad.

Los clientes hojean los libros en las habitaciones equipadas con lámparas a batería. Las gruesas paredes de un edificio de finales del siglo XIX ayudan a mantener el calor, mientras la temperatura exterior se encuentra ligeramente por encima de cero grados. Las cosas son más difíciles para Irina en su hogar moderno, donde todo, desde el suministro de agua hasta la calefacción, depende de la disponibilidad de electricidad. Sin embargo, como la mayoría de los locales, se mantiene estoica ante lo que puedan traer los próximos meses. Adaptación” Nuestros chicos en el frente lo tienen mucho peor, así que no podemos defraudarlos”, subraya Oksana Maziar, de la Cocina Voluntaria de Leópolis, una organización que prepara y envía comida lista para cocinar a los soldados en las trincheras. Maziar se encuentra detrás de un puesto improvisado cerca de la Iglesia de la Guarnición local, donde venden pasteles caseros y muestras de degustación a cambio de donaciones que usan para mantener la cocina funcionando. Adornado con lámparas de batería, el puesto destaca en medio de la penumbra circundante. Sin embargo, a diferencia de algunos negocios, los voluntarios no pueden usar generadores eléctricos, ya que encarecerían demasiado la electricidad. No obstante, el trabajo en la Cocina Voluntaria continúa mientras los locales adaptan su rutina al horario provisional de cortes de electricidad, proporcionado por el operador local de la red para hacerlos más predecibles.

Zoreslava Taraj, profesora de inglés, sonríe mientras revisa el horario. “No tendré electricidad en casa durante gran parte del día, pero al menos habrá electricidad exactamente cuando mis estudiantes tengan clase conmigo”, explica a EFE. Los vecinos de Zoreslava tienen un montón de leña en el patio del edificio para calentarse, mientras que ella dice que los cortes de energía solo la “activan”, al impulsarla a usar los breves periodos con electricidad de manera más eficiente. “De alguna manera, estos cortes me recuerdan que nuestra lucha no es en vano”, añade, porque en lugar de debilitar la moral de los ucranianos, los ataques rusos contra el sistema energético refuerzan el sentimiento de unidad con sus defensores en el frente, sostiene.