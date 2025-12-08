Alcaldía de Panamá adjudica $4,8 millones para limpiar ríos y playas

El Municipio de Panamá (Mupa) adjudicó en noviembre un contrato por 4,8 millones de dólares para el “Servicio de saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, y litoral de Playas de la Bahía de Panamá”. Las empresas beneficiadas forman parte de Consorcio Río Verde, conformado por BECV Consulting Group, Inc., Corporación Grupo OTI, S.A. y Áreas Verdes Panamá, S.A. En la licitación participó también el Consorcio Panama Smart Clean, integrado por Construcciones y Ventas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., Eco Septic Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicios JFL, S.A., que presentó una oferta más barata de 4,3 millones de dólares, pero fue descalificada afirmando que no contaban con un especialista en manejo de residuos, ni “experiencia verificable en transporte ni en disposición final de residuos sólidos”. Las empresas miembro del consorcio seleccionado son relativamente nuevas. BECV Consulting fue inscrita en 2019 en el Registro Público, Corporación Grupo OTI, S.A. en 2017 y Áreas Verdes Panamá, S.A. en 2008. El consorcio rival presentó una acción de reclamo, que llevó a anular parcialmente el proyecto y realizar una nueva evaluación, pero finalmente fue adjudicado en noviembre de 2025.

¿En qué consiste exactamente el proyecto?

De acuerdo al pliego de cargos publicado en el portal de Panama Compra, el servicio contempla el saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los ríos en puntos claves. Específicamente, el Río Matías Hernández desde su intersección con la Ave. Domingo Díaz, hasta su desembocadura en la Bahía de Panamá; Río Abajo desde su intersección con el Corredor Norte hasta la Transístmica y desde la Transístmica hasta su desembocadura en la Bahía de Panamá; y el litoral de playas Bahía de Panamá desde Calzada de Amador hasta Costa del Este. El plazo de ejecución del contrato es de 1 año y 5 meses, contados a partir de la publicación de la orden de proceder.

Desafío Ambiental

La contaminación en el Río Matías Hernández es un problema de vieja data. Por sus aguas es común ver flotar pilas desde lavadoras, piñatas, plásticos y todo tipo de desechos sólidos. En 2019, la organización Marea Verde instaló el sistema “Barrera o Basura” (B.o.B) que capturó en su primer año unas 70 toneladas de desechos. El BoB atrapaba la basura, como neveras, llantas, coches, maletas y tubos industriales, y luego la organización la retiraba y clasificaba. Las imágenes de la basura en el río eran impactantes y el trabajo realizado alivió la problemática temporalmente. El BoB operó hasta julio de 2020, pero la contaminación en el río persiste. La organización amplió su enfoque y desarrolló el proyecto Siete Cuencas, que abarca los ríos Juan Díaz, Matías Hernández, Río Abajo, Matasnillo, Curundú, Tapia y Caimitillo. En junio de 2025, instalaron la segunda barrera del proyecto en el río Río Abajo que desemboca frente a Panamá Viejo. Estiman que esta barrera ha interceptado más de 23 mil kilos de desechos flotantes, evitando que alcancen la bahía. “Actualmente, trabajamos en la instalación del tercer sistema en el río Matías Hernández, que desemboca en Costa del Este, una zona clave para la conservación de manglares y hábitats costeros”, detalla el sitio web de la organización.

Justificación