Alcaldía de Panamá adjudica $4,8 millones para limpiar ríos y playas

El Municipio de Panamá (Mupa) adjudicó en noviembre un contrato por 4,8 millones de dólares para el 'Servicio de saneamiento, recolección de residuos sólidos y descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, y litoral de Playas de la Bahía de Panamá'.Las empresas beneficiadas forman parte de Consorcio Río Verde, conformado por BECV Consulting Group, Inc., Corporación Grupo OTI, S.A. y Áreas Verdes Panamá, S.A. En la licitación participó también el Consorcio Panama Smart Clean, integrado por Construcciones y Ventas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., Eco Septic Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicios JFL, S.A., que presentó una oferta más barata de 4,3 millones de dólares, pero fue descalificada afirmando que no contaban con un especialista en manejo de residuos, ni 'experiencia verificable en transporte ni en disposición final de residuos sólidos'.Las empresas miembro del consorcio seleccionado son relativamente nuevas. BECV Consulting fue inscrita en 2019 en el Registro Público, Corporación Grupo OTI, S.A. en 2017 y Áreas Verdes Panamá, S.A. en 2008.El consorcio rival presentó una acción de reclamo, que llevó a anular parcialmente el proyecto y realizar una nueva evaluación, pero finalmente fue adjudicado en noviembre de 2025.