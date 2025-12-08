Venta de cupos y coacción: el desafío legal que enfrenta el IMA en plena temporada navideña

Las largas filas que han caracterizado la primera semana de las naviferias a nivel nacional no han pasado desapercibidas para el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo. El funcionario ha señalado que este fenómeno responde, en parte, a la “idiosincrasia” del panameño, un comportamiento social que, según afirma, se repite año tras año cuando se trata de acceder a beneficios o productos muy demandados.

En una entrevista concedida a La Estrella de Panamá, Murillo explicó que, aunque el IMA ha implementado una serie de medidas para agilizar la atención, siempre habrá un segmento de la población dispuesto a llegar de madrugada con la intención de asegurar un lugar privilegiado en la fila. “El panameño es así, es su idiosincrasia. No son todos, solo un grupo de personas que llega muy temprano porque quiere salir antes que los demás”, reiteró.

El director pidió además a la población abandonar lo que él denomina “morbo” y evitar desmeritar un programa que ha sido de amplio beneficio para miles de familias. Sostuvo que las filas, lejos de ser un síntoma de mala organización, reflejan el interés del público en productos accesibles y de calidad. “La razón por la que hay filas es porque la gente se interesa en los productos. Yo no tengo 100 cajeros para atender a tantas personas en simultáneo; quisiera que fuese así, pero no es la realidad”, afirmó.

Murillo añadió que es prácticamente imposible eliminar las filas debido a la alta demanda, y que algunos de los cuestionamientos provienen de sectores de clase media y alta que —según él— realizan críticas con fines políticos y sin aportar soluciones concretas. A su juicio, el programa ha sido constantemente evaluado y ajustado para mejorar su eficiencia, y este año se han implementado metodologías que permiten reducir significativamente los tiempos de espera.

Como ejemplo, recordó que en San Miguelito, el año pasado, lograron atender a más de 14,000 personas en menos de cuatro horas, un ritmo que califica de “rápido y eficiente”. “Las personas se fueron contentas”, aseguró. Este año, con más de 136 puntos distribuidos en todo el país, el IMA aspira a repetir —e incluso superar— esos niveles de atención.

Durante los primeros cuatro días de diciembre, el IMA vendió más de 100,000 bolsas navideñas, parte de un total de 500,000 unidades de jamón picnic con hueso que planean distribuir hasta el 19 de diciembre, fecha en que se realizará la última naviferia formal. Sin embargo, el cronograma incluye también una jornada especial posterior, del 28 de diciembre en adelante, destinada a comarcas y áreas de difícil acceso.

Murillo destacó que no solo han acelerado el proceso de venta, sino que han fortalecido los mecanismos de auditoría para garantizar la integridad del producto en todas sus etapas. Esto incluye controles en almacenamiento, transporte, entrega y conciliación final.