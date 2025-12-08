  1. Inicio
Venta de cupos y coacción: el desafío legal que enfrenta el IMA en plena temporada navideña

El IMA defiende las naviferias ante críticas por largas filas y prácticas irregulares. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Imagen de una naviferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Pan de Azúcar.
Por
Bernabé Yangüez
  • 09/12/2025 00:00
El director de la entidad, Nilo Murillo, aseguró que ya han presentado denuncias de oficio para enfrentar los casos de coacción.

Las largas filas que han caracterizado la primera semana de las naviferias a nivel nacional no han pasado desapercibidas para el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo. El funcionario ha señalado que este fenómeno responde, en parte, a la “idiosincrasia” del panameño, un comportamiento social que, según afirma, se repite año tras año cuando se trata de acceder a beneficios o productos muy demandados.

En una entrevista concedida a La Estrella de Panamá, Murillo explicó que, aunque el IMA ha implementado una serie de medidas para agilizar la atención, siempre habrá un segmento de la población dispuesto a llegar de madrugada con la intención de asegurar un lugar privilegiado en la fila. “El panameño es así, es su idiosincrasia. No son todos, solo un grupo de personas que llega muy temprano porque quiere salir antes que los demás”, reiteró.

El director pidió además a la población abandonar lo que él denomina “morbo” y evitar desmeritar un programa que ha sido de amplio beneficio para miles de familias. Sostuvo que las filas, lejos de ser un síntoma de mala organización, reflejan el interés del público en productos accesibles y de calidad. “La razón por la que hay filas es porque la gente se interesa en los productos. Yo no tengo 100 cajeros para atender a tantas personas en simultáneo; quisiera que fuese así, pero no es la realidad”, afirmó.

Murillo añadió que es prácticamente imposible eliminar las filas debido a la alta demanda, y que algunos de los cuestionamientos provienen de sectores de clase media y alta que —según él— realizan críticas con fines políticos y sin aportar soluciones concretas. A su juicio, el programa ha sido constantemente evaluado y ajustado para mejorar su eficiencia, y este año se han implementado metodologías que permiten reducir significativamente los tiempos de espera.

Como ejemplo, recordó que en San Miguelito, el año pasado, lograron atender a más de 14,000 personas en menos de cuatro horas, un ritmo que califica de “rápido y eficiente”. “Las personas se fueron contentas”, aseguró. Este año, con más de 136 puntos distribuidos en todo el país, el IMA aspira a repetir —e incluso superar— esos niveles de atención.

Durante los primeros cuatro días de diciembre, el IMA vendió más de 100,000 bolsas navideñas, parte de un total de 500,000 unidades de jamón picnic con hueso que planean distribuir hasta el 19 de diciembre, fecha en que se realizará la última naviferia formal. Sin embargo, el cronograma incluye también una jornada especial posterior, del 28 de diciembre en adelante, destinada a comarcas y áreas de difícil acceso.

Murillo destacó que no solo han acelerado el proceso de venta, sino que han fortalecido los mecanismos de auditoría para garantizar la integridad del producto en todas sus etapas. Esto incluye controles en almacenamiento, transporte, entrega y conciliación final.

Venta de cupos y coacción: un problema creciente

Uno de los aspectos más polémicos que ha surgido este año tiene que ver con la venta ilegal de “cupos” en las filas, una práctica en la que individuos madrugan para apartar lugares que luego venden a quienes prefieren evitar la espera. Diversos medios locales han reportado esta situación, provocando indignación en la ciudadanía.

Murillo calificó estas acciones como una “sinvergüenzura” que se ampara en un “vacío legal” que limita a las autoridades. “Es necesario buscar algún tipo de resolución, porque me parece que esto está fuera de orden. Para mí es una sinvergüenzura, pero no puedo actuar más allá de lo que me permite la ley”, declaró. Añadió que incluso los jueces de paz carecen de un marco jurídico claro que les permita intervenir con contundencia.

Pero la problemática no termina ahí. El IMA ha detectado casos más graves relacionados con coacción y amenazas. Según Murillo, algunas personas que se dedican a la venta ilícita de cupos han llegado a usar cuchillos y otras armas blancas para intimidar a quienes intentan hacer su fila de manera normal. Esta situación ha llevado al IMA a presentar denuncias de oficio ante el Ministerio Público, y actualmente se está preparando un expediente más robusto que incluirá testimonios de los afectados.

Lo que debes saber de las naviferias

Desde que asumió su cargo, Murillo afirma que una de sus prioridades ha sido elevar la calidad de los productos incluidos en las cajas navideñas. Explica que, en administraciones anteriores, al ser un beneficio completamente gratuito, los controles de calidad no siempre eran rigurosos. Con el nuevo esquema, en el que los beneficiarios asumen parte del costo, se busca “dar balance y estabilidad al programa”.

Las cajas incluyen jamón picnic con hueso, arroz, guandú enlatado, azúcar y sal. La mayoría proviene de productores y agroindustrias nacionales, que este año aportaron 300,000 piezas de jamón picnic. El guandú también es procesado localmente. Solo 200,000 jamones fueron importados para cubrir la demanda total.

El precio final para el consumidor es de 15 dólares, pero el costo real de cada unidad ronda los 33 dólares, considerando logística, transporte, personal y tecnología. El Estado subsidia esos 18 dólares, generando un sacrificio fiscal estimado en 7.5 millones de dólares.

Las primeras ferias se desarrollaron en provincias del interior como Colón, Veraguas y áreas comarcales, incluyendo zonas que nunca antes habían sido atendidas. Del 15 al 19 de diciembre, las actividades se trasladarán al área metropolitana, donde la cantidad de compradores aumenta considerablemente. Allí, los espacios deben ser amplios para garantizar un flujo ordenado.

Para comprar, basta presentar la cédula de identidad. En caso de no contar con código QR, el registro se hace de forma manual. En áreas sin conectividad, se utiliza tecnología satelital como Starlink; en comarcas se fotograﬁan las cédulas para completar el registro posteriormente. El sistema impide que una misma persona adquiera más de una caja.

Aunque las filas suelen ser extensas, el IMA insiste en que su estructura operativa permite atender enormes volúmenes en poco tiempo. En temporadas anteriores, como en el Silo de San Miguelito, se han atendido hasta 22,000 personas en una sola mañana. La recomendación oficial sigue siendo asistir temprano y, de ser posible, optar por puntos menos concurridos.

Nilo Murillo
Director del IMA
Es necesario buscar algún tipo de resolución para esto, porque me parece que es algo que está fuera de orden. Para mí, como dírector del IMA, es una sinverguenzura, pero yo no puedo actuar más allá de lo que me permite la ley”
Lo Nuevo