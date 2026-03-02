Nahuel Gallo: ¿qué hay detrás de su liberación tras 448 días detenido en Venezuela?

La llegada de Nahuel Gallo a Argentina este 2 de marzo de 2026, tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, no fue un hecho aislado ni espontáneo.

Detrás de su liberación hubo presión diplomática, mediación internacional silenciosa y un contexto político clave que terminó inclinando la balanza.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza en la madrugada, cerrando un caso que tensionó durante más de un año la relación entre Buenos Aires y Caracas.

Pero la pregunta central es otra: ¿por qué ahora y bajo qué condiciones se produjo su liberación?

La presión internacional que fue escalando

Desde su detención el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, el Gobierno argentino denunció que se trataba de un arresto arbitrario con acusaciones de espionaje sin pruebas públicas.

El Gobierno argentino agradeció explícitamente el respaldo de Estados Unidos e Italia, cuyos canales diplomáticos habrían sido determinantes para abrir una negociación indirecta.

Además, la ONG Foro Penal mantuvo visibilidad sobre el expediente, encuadrándolo dentro de los casos considerados de detenciones con motivación política.

El factor clave: el contexto interno en Venezuela

La liberación de Gallo el 1 de marzo de 2026 no ocurrió en el vacío. Se dio en medio de un proceso de revisión y liberación selectiva de detenidos considerados “presos políticos” en Venezuela, en un momento de alta presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Analistas coinciden en que la excarcelación formó parte de un movimiento más amplio:

- Reducir tensiones diplomáticas con países occidentales.

- Mostrar gestos de apertura en un escenario de aislamiento.

- Evitar que el caso escalara a instancias judiciales internacionales.

Gallo se había convertido en un símbolo incómodo: un funcionario de seguridad extranjero detenido bajo acusaciones sensibles y con creciente exposición mediática.

Diplomacia paralela y canales no tradicionales

Uno de los elementos menos visibles pero más determinantes, fue la mediación no convencional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría facilitado gestiones logísticas y canales indirectos que permitieron concretar su traslado tras la liberación.

Este tipo de “diplomacia paralela” suele activarse cuando los canales políticos formales están congelados o debilitados.

¿Hubo negociación?

Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre posibles acuerdos, especialistas en relaciones internacionales señalan que este tipo de liberaciones rara vez son unilaterales.

Pueden implicar:

- Intercambios diplomáticos discretos.

- Compromisos políticos no públicos.

- Gestos recíprocos en otros frentes bilaterales.

Hasta ahora, el Gobierno argentino no ha confirmado ninguna contraprestación.

El regreso que cierra una crisis

Tras 448 días recluido, principalmente en el penal conocido como El Rodeo I, Gallo volvió este 2 de marzo a suelo argentino y se reencontró con su familia, en una escena cargada de simbolismo político.

Su llegada no solo marca el fin de una detención, sino también:

- El cierre de uno de los episodios diplomáticos más tensos entre Argentina y Venezuela en los últimos años.

- Un precedente sobre cómo escalar presión internacional en casos de ciudadanos detenidos en el exterior.

Aunque, recordemos que todavía hay un aprendido argentino en Venezuela llamado German Juliani.