Apede: Panamá mantiene crecimiento, pero enfrenta señales de alerta en inversión

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dio a conocer su “II Reporte Económico Ejecutivo Mensual”, un análisis que confirmó que la economía panameña continúa en crecimiento, aunque a un ritmo más moderado.

Además, subrayó la urgencia de tomar decisiones estratégicas para impulsar la inversión, el empleo y la competitividad nacional.

Según el informe, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 4.4% durante el primer semestre de 2025, impulsado principalmente por los sectores logístico, turístico, financiero y de transporte aéreo.

Sin embargo, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de agosto mostró una variación de apenas 1.61%, reflejando una desaceleración en comparación con el año anterior, aunque manteniendo la tendencia positiva de expansión económica.

Apede destacó que, pese al entorno global complejo y los desafíos internos, Panamá mantiene su grado de inversión, ratificado recientemente por la agencia Moody’s.

La perspectiva continúa siendo negativa, pero conservar la calificación —señala el gremio— refuerza la importancia de fortalecer la disciplina fiscal, optimizar el gasto público y avanzar en reformas que aumenten la productividad y la seguridad jurídica.

No obstante, el informe advierte señales de alerta en la inversión extranjera directa (IED) y en el mercado laboral. La IED cayó -121% en el primer semestre de 2025, debido principalmente a la salida de capitales y menores reinversiones.

A la vez, la contratación formal acumulada hasta julio presentó una contracción del -5% respecto al mismo período de 2024. Aun así, cifras recientes del Mitradel muestran un repunte hacia octubre en sectores como construcción, hotelería, logística, manufactura y servicios al cliente, lo que apunta a una recuperación gradual.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró -0.04% en septiembre, un indicador de demanda interna débil, aunque también de estabilidad en los precios para los hogares panameños.

Por su lado, La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, destacó que el objetivo del nuevo reporte es no solo ofrecer una lectura precisa del panorama económico, sino también estimular el diálogo y la acción.

“Panamá sigue creciendo y mantiene su grado de inversión, pero ese crecimiento debe sentirse en la vida de la gente. No basta con avanzar: hay que avanzar con propósito”, afirmó De Sanctis.

“Este segundo reporte confirma que tenemos desafíos importantes —empleo, inversión, productividad—, pero también oportunidades reales para corregir el rumbo. Hoy más que nunca necesitamos decisiones basadas en evidencia, coordinación público-privada y políticas que generen confianza”, planteó De Sanctis.