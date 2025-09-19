  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Economía panameña creció 4,4 % en el primer semestre 2025

Servicios financieros crecieron 2,3 %, y las comisiones financieras, 12,7 %
Servicios financieros crecieron 2,3 %, y las comisiones financieras, 12,7 % Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/09/2025 16:20
El PIB nominal alcanzó un monto de $20.142.8 millones, lo que representa un crecimiento del 3,3 %

El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá presentó un incremento de 4,4 % de enero a junio de 2025, según datos del Instituto de Estadística y Censo.

Este indicador, valorado a precios constantes de 2018, registró un monto de $40.379.6 millones, es decir, un aumento de $1,689.8 millones.

En el segundo trimestre de 2025, el PIB creció 3,4 %, una tasa menor a la registrada en el primer trimestre (5,2 %).

Los sectores que impulsaron el crecimiento en el mercado interno:

Construcción, con un repunte en obras residenciales y no residenciales privadas.

Comercio al por menor, destacando el aumento en ventas de alimentos, 3,8 %; y productos textiles, 8,8 %.

Ventas de autos, con un incremento de 2,4 %.

Servicios financieros crecieron 2,3 %, y las comisiones financieras, 12,7 %.

Industria manufacturera sobresalió el procesamiento de carne de aves, 3,9 %; y carne de cerdo 4,9%.

Generación eléctrica renovable mostró un fuerte aumento de 18,5 %.

Otras industrias

También se registraron aportes positivos en los sectores de transporte terrestre, restaurantes y hoteles, telecomunicaciones, servicios inmobiliarios, empresariales y otras actividades de servicios.

Algunos sectores presentaron variaciones negativas: el comercio al por mayor, generación térmica de electricidad, pasajeros transportados en el Metro de Panamá y sacrificio de ganado vacuno.

Sectores que impulsaron el crecimiento en el intercambio con el resto del mundo:

Canal de Panamá, con un aumento del 24,1 % en ingresos por peajes.

Transporte aéreo desde el Aeropuerto de Tocumen registró un incremento del 12,0 % en movimiento de pasajeros.

Exportaciones de pescado.

Sin embargo, también se observaron bajas en actividades portuarias, reexportaciones en la Zona Libre de Colón con una disminución de 3,1%; y en las exportaciones de banano, que cayeron significativamente en 67,9 %.

El PIB nominal alcanzó un monto de $20.142.8 millones, lo que representa un crecimiento del 3,3 %, equivalente a un aumento de $635.8 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

VIDEOS
Lo Nuevo