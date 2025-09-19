Economía panameña creció 4,4 % en el primer semestre 2025

<b>El Producto Interno Bruto (PIB) </b>de Panamá presentó un incremento de<b> 4,4 %</b> de enero a junio de 2025, según datos del <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto de Estadística y Censo.</a></b>Este indicador, valorado a precios constantes de 2018, registró un monto de <b>$40.379.6 millones</b>, es decir, un aumento de <b>$1,689.8 millones.</b>En el segundo trimestre de 2025, el PIB creció <b>3,4 %</b>, una tasa menor a la registrada en el primer trimestre <b>(5,2 %).</b> Los sectores que impulsaron el crecimiento en el mercado interno: <b>Construcción,</b> con un repunte en obras residenciales y no residenciales privadas.<b>Comercio al por menor</b>, destacando el aumento en ventas de alimentos, 3,8 %; y productos textiles, 8,8 %.<b>Ventas de autos</b>, con un incremento de 2,4 %.<b>Servicios financieros </b>crecieron 2,3 %, y las comisiones financieras, 12,7 %.<b>Industria manufacturera</b> sobresalió el procesamiento de carne de aves, 3,9 %; y carne de cerdo 4,9%.<b>Generación eléctrica</b> renovable mostró un fuerte aumento de 18,5 %.