Economía panameña creció 4,4 % en el primer semestre 2025

El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá presentó un incremento de 4,4 % de enero a junio de 2025, según datos del Instituto de Estadística y Censo.

Este indicador, valorado a precios constantes de 2018, registró un monto de $40.379.6 millones, es decir, un aumento de $1,689.8 millones.

En el segundo trimestre de 2025, el PIB creció 3,4 %, una tasa menor a la registrada en el primer trimestre (5,2 %).

Los sectores que impulsaron el crecimiento en el mercado interno:

Construcción, con un repunte en obras residenciales y no residenciales privadas.

Comercio al por menor, destacando el aumento en ventas de alimentos, 3,8 %; y productos textiles, 8,8 %.

Ventas de autos, con un incremento de 2,4 %.

Servicios financieros crecieron 2,3 %, y las comisiones financieras, 12,7 %.

Industria manufacturera sobresalió el procesamiento de carne de aves, 3,9 %; y carne de cerdo 4,9%.

Generación eléctrica renovable mostró un fuerte aumento de 18,5 %.