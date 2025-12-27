Sobreviviente de ataque de Estados Unidos en el Caribe era un narcotraficante ya condenado, revela ‘The Washington Post’

Uno de los dos sobrevivientes de los ataques ejecutados por tropas estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Mar Caribe era un conocido narcotraficante, el cual ya había cumplido una pena de más de tres años en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

Andrés Fernando Tufiño Chila había sido repatriado a Ecuador luego de que Estados Unidos cumplirá una pena de tres años desde 2021 hasta 2024.

Tufiño, ciudadano ecuatoriano, quien fue una de las dos únicas personas que sobrevivieron a un ataque ocurrido este 16 de octubre contra una embarcación que, de acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, transportaba drogas desde Venezuela hacía Estados Unidos, utilizando las rutas del sur del Mar Caribe.

Tras el operativo, el mandatario estadounidense calificó públicamente a los sobrevivientes como “terroristas” y aseguró que serían devueltos para su detención y procesamiento en sus países, en este caso Ecuador y Colombia.

Sin embargo, el diario estadounidense revelo que el sobreviviente ecuatoriano iba a bordo de una embarcación semisumergible conocida como “narcosubmarino”.

De acuerdo con el coronel Carlos Ortega, entonces director de antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador, Tufiño arribó al aeropuerto de Quito este 18 de octubre a bordo de un avión militar estadounidense, esposado y con visibles cortes y magulladuras producto del ataque, aunque podía caminar por sus propios medios.

El ecuatoriano no era un desconocido para las autoridades. En 2021 se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para la distribución de cocaína, delito por el cual cumplió más de tres años en una prisión estadounidense antes de ser deportado a Ecuador en 2024.

Según el reporte, Tufiño fue rescatado por fuerzas estadounidenses entre los restos del narcosubmarino destruido, en un operativo que terminó con la muerte del resto de la tripulación.

La investigación periodística plantea cuestionamientos sobre el impacto de estas acciones militares en la lucha contra el narcotráfico, al priorizar la destrucción inmediata de las embarcaciones sobre los procesos judiciales y de inteligencia que permiten identificar a los responsables de las redes criminales.

The Washington Post advierte que este tipo de operativos podría debilitar investigaciones de largo alcance y limitar la cooperación judicial internacional, pese a los anuncios oficiales de resultados contundentes contra el tráfico de drogas.