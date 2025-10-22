Estados Unidos ejecuta su octavo ataque extrajudicial contra presuntos narcos en alta mar

Durante el fin de semana, el propio Trump confirmó el <b>sexto operativo</b>, dirigido contra una <b>embarcación semisumergible</b> detectada en el Caribe a principios de octubre.El ejército estadounidense mató entonces a <b>dos civiles</b>, mientras que otros dos sobrevivientes —un colombiano y un ecuatoriano— fueron repatriados. La Fiscalía de Ecuador determinó que <b>no existían pruebas suficientes</b> para imputar delitos al ciudadano ecuatoriano, quien fue liberado días después.Diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han denunciado que estas acciones constituyen <b>ejecuciones extrajudiciales</b> y vulneran las convenciones internacionales sobre el uso de la fuerza. No obstante, la administración Trump sostiene que se trata de <b>'operaciones de defensa preventiva'</b> para proteger la seguridad nacional estadounidense.