Piden intervención urgente en Ngäbe-Buglé: 70 muertes de estudiantes por falta de puentes

El 90% de las muertes por ahogamiento se dieron en el contexto de ida a escuelas en la comarca.
Adriana Berna
  • 23/10/2025 00:00
Las comunidades siguen esperando puentes seguros mientras los niños continúan arriesgando la vida por estudiar

Entre 55 y 70 estudiantes han perdido la vida por ahogamiento en las dos últimas décadas en la Comarga Ngäbe-Buglé en el camino a sus centros escolares, señaló la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), entre los resultados de su estudio “Educación Mortal: Crisis sistemática”.

El informe presentado ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional documenta una realidad alarmante: la muerte de decenas de niños y niñas de primaria al intentar cruzar ríos para asistir a clases.

De acuerdo a los hallazgos, se identifica al río Cricamola, en el distrito de Kankintú, como el punto más crítico de esta emergencia. Solo en la comunidad de Mayo, Fudespa documentó la muerte de nueve niños y niñas arrastrados por la corriente en los últimos años.

Aunque las estadísticas históricas reflejan un promedio de entre dos y tres muertes anuales, el subregistro es considerable debido a factores como aislamiento geográfico, ausencia de sistemas formales de reporte y barreras culturales, entre otros.

Del total de casos analizados, el 60% corresponde a niños y niñas de entre 5 y 12 años. Sin embargo, también documenta muertes de adolescentes de hasta 17 años que debían recorrer largas distancias entre comunidades dispersas.

¿Existe una solución?

La investigación destaca que estas víctimas no solo mueren en el trayecto escolar, sino en un contexto de exclusión multidimensional: pobreza extrema, aislamiento geográfico y falta de servicios públicos básicos.

Se plantea, además, una reflexión profunda: la situación representa un conflicto directo entre el derecho a la educación y el derecho a la vida.

El informe sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos simultáneamente, asegurando condiciones seguras para el acceso escolar.

Fudespa estima que la solución integral para esta crisis requeriría una inversión de entre $42 y $63 millones, destinada principalmente a la construcción de puentes seguros, mantenimiento de caminos rurales y mejora del transporte escolar en zonas de difícil acceso.

El estudio plantea además la necesidad de un plan nacional interinstitucional que involucre a los ministerios de Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno, junto con las autoridades comarcales y las propias comunidades.

Pero de no atenderse este problema con acciones concretas, entre 15 y 25 personas adicionales podrían perder la vida por ahogamiento en los próximos cinco años en la comarca, principalmente niños y adolescentes que cruzan ríos para llegar a sus escuelas.

Autoridades sordas

En marzo de este año, La Estrella de Panamá reveló en el reportaje ‘Precariedad en escuelas de Ngäbe-Buglé sin respuestas del Meduca’, la existencia de una carta dirigida a la ministra de Educación, Lucy Molinar, en la que se detalla la necesidad de puentes en diferentes zonas de la comarca para facilitar el paso de estudiantes.

Sin embargo, al día de hoy estas comunidades siguen sin contar con soluciones concretas a pesar de que las mismas han señalado repetidas veces los fallecimientos por la falta de la infraestrucura.

Según declaraciones de Noriel Salinas, dirigente de la Asociación de Educadores de la Comarca Ngäbe Buglé (Aembu), solo se ha escuchado promesas sobre la construcción de puentes, pero no hay resultados sino cada vez más niños ahogados en los ríos de la comarca.

