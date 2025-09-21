En noviembre próximo se renovarán cinco de los diez cargos de la dirección del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tras la catastrófica derrota en las elecciones de 2024, que dejó al colectivo en cuidados intensivos y dio fuerza a las voces que a lo interno exigen cambios urgentes. Unas elecciones parciales en la cúpula, que no toca al presidente del partido, Benicio Robinson y a otros dirigentes señalados de ser corresponsables de la debacle. Para la exministra de Trabajo y dirigente histórica del PRD, Balbina Herrera, la renovación debe pasar por un 'repensar' del partido, aunque descartando la salida inmediata de la actual dirigencia hasta las elecciones internas de 2027. 'Todo el mundo quiere llegar al puesto, pero ¿para qué?', cuestiona la también exdiputada en el <b>Polígrafo </b>de <b>La Estrella de Panamá</b>, quien reconoce que el partido tiene cada vez más incisiones y fustiga con dureza a experredistas que eligieron 'no dar la pelea dentro del PRD'.