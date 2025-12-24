Evasión y ansiedad en una Venezuela en la mira de Estados Unidos

<b>María Abreu se pasea entre las incontables luces navideñas que adornan un bulevar de Caracas</b>, habla con amigos, ríe. <b>Evita como sea pensar en el enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe o la posibilidad de un bombardeo contra Venezuela</b>.<b>Las ganas de evadirse aunque sea por algunos momentos se palpa entre los venezolanos</b>, que acumulan <b>décadas de crisis políticas y económicas</b>. La única alternativa es <b>caer en la ansiedad de lo impredecible</b>.<b>'Prefiero no pensar en eso y si va a pasar, que pase y ya. Se vive el día a día'</b>, sentencia Abreu, una <b>deportista de 18 años</b>.<b>El presidente estadounidense Donald Trump movilizó una gigantesca flota</b> que ha <b>matado a más de 100 personas en bombardeos a supuestas narcolanchas</b>. También <b>incautó dos buques con petróleo embargado de Venezuela</b>.<b>El presidente Nicolás Maduro asegura que Washington busca derrocarlo</b>, y muchos venezolanos creen que esto puede traducirse en <b>ataques aéreos, o incluso una invasión</b>.Estos escenarios, e incluso el de <b>una guerra</b>, se cuelan en las conversaciones del ciudadano de a pie, <b>aunque siempre en susurros</b>. <b>Muchos temen terminar en prisión</b> por algún comentario que no plazca a las autoridades.<b>El discurso de paz que impulsa Maduro</b> se mezcla con el <b>miedo sembrado por los miles de arrestos</b> que siguieron a las <b>protestas por su cuestionada reelección en 2024</b>.<b>- 'Se vive el día a día' -</b><b>La temporada de Navidad arrancó en Venezuela en octubre por orden de Maduro</b> y el <b>paseo Los Próceres está tan iluminado que casi hace olvidar los constantes apagones</b> en el resto del país.A lo largo de este <b>bulevar con árboles y estatuas blancas</b> que honran a héroes de la Independencia, <b>parejas se fotografían, niños juegan a la pelota, padres compran golosinas</b> para sus pequeños.<b>Centros comerciales bullen con el ajetreo decembrino</b>, lejos de la escasez de hace una década. <b>Las vitrinas están llenas e iluminadas</b>, sin poder adquisitivo para comprar en un nuevo escenario de <b>hiperinflación</b>.<b>'Estamos intentando ignorar que tenemos un pocotón de rollos políticos encima (...) Intentamos celebrar más que todo nuestra vida normal'</b>, comenta <b>María Mendoza</b>, una estudiante de artes de <b>21 años</b>.<b>Yorelis Acosta, psicóloga clínico y social</b>, augura que varios venezolanos sufrirán un <b>'problema de salud mental'</b> a raíz de una <b>'crisis prolongada'</b> que <b>'genera altos niveles de ansiedad, de estrés, de desesperanza, trastornos del sueño, irritabilidad'</b>.<b>'El venezolano se tiene que proteger de este sufrimiento prolongado'</b>, explica la experta. <b>'La negación, la evasión, la resignación, son mecanismos de defensa'</b>.<b>- Un 'escape' -</b><b>'¡Leeeo!'</b>, suena por los parlantes. <b>Noche de clásico entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes</b> en el <b>mayor estadio de béisbol de la capital</b>.<b>'La situación no es buena, económica, social, de todas las clases, pero aquí eso se olvida'</b>, asegura <b>Magda Acosta</b>, una comerciante de <b>52 años</b>. El béisbol <b>'nos da alegría'</b> y en el estadio <b>'todos somos amigos'</b>.<b>'Para vivir aquí hay que escaparse de vez en cuando'</b>, explica.<b>'A mi edad no puedo estar ansiosa'</b>, coincide <b>Soraida Ramírez</b>, de <b>71 años</b>.<b>Maduro invita al pueblo a la 'rumba'</b> al tiempo que envía mensajes en inglés a Trump. Su frase <b>'no war, yes peace'</b> se hizo viral y hoy <b>el gobernante la baila en cada mitín</b>.<b>Luis Enrique Albarrán</b>, de <b>66 años</b>, condena la <b>incautación de dos buques</b> y las declaraciones de Trump: <b>'No tienen por qué expropiarnos eso, si eso es de nosotros'</b>.<b>Leones vence, sus fanáticos 'rugen'</b>.<b>'Es un escape para por lo menos descansar de la situación'</b>, apunta <b>Carleimy González</b>, de <b>38 años</b>.Impotente, confía en una <b>intervención divina</b>. <b>'Hay que respirar'</b>, dice. <b>'El tiempo de Dios es perfecto'</b>.