Panamá refinancia deuda con $1,900 millones del Banco Mundial y saldo llega a $58,904.6 millones hasta noviembre

El Gobierno de Panamá avanzó en su estrategia de administración de la deuda pública con la autorización del paquete integral de financiamiento del Grupo Banco Mundial, que contempla garantías por hasta $1,900 millones, en un contexto marcado por un leve aumento del saldo total de la deuda pública al cierre de noviembre.

La operación, aprobada por la Junta Directiva del Banco Mundial el 18 de diciembre de 2025 y respaldada por el Consejo de Gabinete, forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para diversificar las fuentes de financiamiento multilateral, mejorar el perfil de la deuda y optimizar el servicio de los compromisos financieros del Estado.

Los recursos, cuyo desembolso está previsto para enero de 2026, se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de deuda existente con vencimientos durante el primer cuatrimestre del año. De acuerdo con el MEF, esta operación permitirá una reducción de 2.29 % en la tasa de interés, lo que se traduce en ahorros anuales aproximados de $64.6 millones y cerca de $830 millones en intereses a lo largo de la vida de los préstamos.

Esta estrategia cobra relevancia en un escenario en el que el saldo de la deuda pública total ascendió a $58,904.6 millones al cierre de noviembre, lo que representó un incremento de $71.9 millones (0.1%) respecto al saldo registrado al cierre de octubre de 2025. El aumento estuvo impulsado principalmente por la emisión de Letras del Tesoro, por un monto de $228.2 millones, a un plazo de 12 meses y con un rendimiento promedio ponderado de 4.91 %, según el informe de la Dirección de Financiamiento Público del MEF sobre la Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF).

Por cartera, $3.5 millones correspondieron a deuda externa, asociados a desembolsos con organismos multilaterales ($3.0 millones) y bilaterales ($0.5 millones), vinculados a compromisos previamente adquiridos. Del total de la cartera de deuda externa, $0.5 millones se destinaron al pago de intereses a JICA por el financiamiento del Proyecto de Desarrollo de la Línea 3 del Metro de Panamá II.

Asimismo, $1.0 millón se utilizó para atender compromisos con la CAF por el financiamiento del Programa de Renovación de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, mientras que otros $2.0 millones se dirigieron a la CAF para cubrir intereses del préstamo del Proyecto de Implementación del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Fase II.

En el mercado de capitales, el informe del MEF señala que los títulos de deuda internacional más líquidos de la República de Panamá registraron una disminución de precios en noviembre, debido a un aumento promedio de 19 puntos básicos en los rendimientos frente al mes anterior. De igual forma, los instrumentos locales mostraron una caída en precios y un incremento promedio de 9 puntos básicos en sus rendimientos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que el financiamiento del Banco Mundial constituye una operación innovadora y la primera de este tipo en el hemisferio, concebida como un referente regional, al permitir el acceso a recursos con una prima de riesgo sustancialmente menor que la de la República de Panamá.

Con esta operación, el MEF busca mitigar presiones de corto plazo sobre el servicio de la deuda, extender plazos de repago y fortalecer la sostenibilidad fiscal, en un entorno financiero caracterizado por ajustes en los mercados de deuda locales e internacionales.