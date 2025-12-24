Panamá refinancia deuda con $1,900 millones del Banco Mundial y saldo llega a $58,904.6 millones hasta noviembre

El Gobierno de Panamá avanzó en su estrategia de administración de la deuda pública con la autorización del <b>paquete integral de financiamiento del Grupo Banco Mundial</b>, que contempla <b>garantías por hasta $1,900 millones</b>, en un contexto marcado por un leve aumento del saldo total de la deuda pública al cierre de noviembre.La operación, aprobada por la <b>Junta Directiva del Banco Mundial el 18 de diciembre de 2025</b> y respaldada por el <b>Consejo de Gabinete</b>, forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para diversificar las fuentes de financiamiento multilateral, mejorar el perfil de la deuda y optimizar el servicio de los compromisos financieros del Estado.Los recursos, cuyo desembolso está previsto para <b>enero de 2026</b>, se destinarán exclusivamente al <b>refinanciamiento de deuda existente</b> con vencimientos durante el primer cuatrimestre del año. De acuerdo con el MEF, esta operación permitirá una <b>reducción de 2.29 % en la tasa de interés</b>, lo que se traduce en <b>ahorros anuales aproximados de $64.6 millones</b> y cerca de <b>$830 millones en intereses</b> a lo largo de la vida de los préstamos.Esta estrategia cobra relevancia en un escenario en el que el <b>saldo de la deuda pública total ascendió a $58,904.6 millones al cierre de noviembre</b>, lo que representó un <b>incremento de $71.9 millones (0.1%)</b> respecto al saldo registrado al cierre de octubre de 2025. El aumento estuvo <b>impulsado principalmente por la emisión de Letras del Tesoro</b>, por un monto de <b>$228.2 millones</b>, a un plazo de 12 meses y con un rendimiento promedio ponderado de <b>4.91 %</b>, según el informe de la Dirección de Financiamiento Público del MEF sobre la Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF).Por cartera, <b>$3.5 millones correspondieron a deuda externa</b>, asociados a desembolsos con organismos multilaterales (<b>$3.0 millones</b>) y bilaterales (<b>$0.5 millones</b>), vinculados a compromisos previamente adquiridos. Del total de la cartera de deuda externa, <b>$0.5 millones</b> se destinaron al pago de intereses a <b>JICA</b> por el financiamiento del Proyecto de Desarrollo de la <b>Línea 3 del Metro de Panamá II</b>.Asimismo, <b>$1.0 millón</b> se utilizó para atender compromisos con la <b>CAF</b> por el financiamiento del Programa de Renovación de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, mientras que otros <b>$2.0 millones</b> se dirigieron a la CAF para cubrir intereses del préstamo del <b>Proyecto de Implementación del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Fase II</b>.En el mercado de capitales, el informe del MEF señala que los <b>títulos de deuda internacional más líquidos de la República de Panamá registraron una disminución de precios en noviembre</b>, debido a un <b>aumento promedio de 19 puntos básicos en los rendimientos</b> frente al mes anterior. De igual forma, los instrumentos locales mostraron una caída en precios y un <b>incremento promedio de 9 puntos básicos en sus rendimientos</b>.El ministro de Economía y Finanzas, <b>Felipe Chapman</b>, destacó que el financiamiento del Banco Mundial constituye una operación innovadora y la primera de este tipo en el hemisferio, concebida como un referente regional, al permitir el acceso a recursos con una <b>prima de riesgo sustancialmente menor</b> que la de la República de Panamá.Con esta operación, el MEF busca mitigar presiones de corto plazo sobre el servicio de la deuda, extender plazos de repago y fortalecer la sostenibilidad fiscal, en un entorno financiero caracterizado por ajustes en los mercados de deuda locales e internacionales.