Panamá entra a coalición anticárteles; Trump menciona Canal

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino junto al mandatario estadounidense, Donald Trump.
Presidente de Panamá, José Raúl Mulino junto al mandatario estadounidense, Donald Trump. | AFP
Leiny Pérez
  • 08/03/2026 00:00
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una coalición regional contra los cárteles y advirtió que EE.UU. vigilará cualquier influencia extranjera considerada hostil en el Canal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció durante la cumbre Escudo de las Américas una nueva coalición regional para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. En su intervención también hizo referencia al Canal de Panamá, al destacar su importancia estratégica y advertir que Washington no permitirá la presencia de influencias extranjeras consideradas hostiles en el hemisferio occidental.

El Canal de Panamá volvió así a ocupar un lugar central en el discurso de la política exterior estadounidense durante el encuentro hemisférico, celebrado este sábado con la participación de una docena de mandatarios latinoamericanos.

Durante su intervención, Trump destacó la importancia estratégica de la vía interoceánica y afirmó que Estados Unidos vigilará de cerca cualquier intento de presencia extranjera considerada hostil en la región.

“No vamos a permitir que una influencia extranjera hostil se establezca en este hemisferio. Eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”, afirmó el mandatario ante los líderes presentes. El mensaje fue pronunciado frente al presidente panameño, José Raúl Mulino.

Trump incluso se refirió a la ruta marítima como su “canal favorito” y destacó su relevancia estratégica para el comercio global.

“Presidente de Panamá, amo ese canal”, comentó el mandatario estadounidense durante el evento, antes de bromear sobre el acuerdo histórico que permitió a Panamá asumir la administración de la vía.

Además, añadió un comentario sobre el acuerdo histórico que llevó a Panamá a administrar la vía interoceánica.

“José, creo que hizo el mejor negocio de la historia. Lo compró por 1 dólar, uno de nuestros brillantes presidentes. No puedo dormir por ese trato. ¿Sabes que hizo uno de los mejores negocios de bienes raíces de la historia?”, dijo el mandatario republicano.

Una nueva agenda de seguridad regional

Más allá de la referencia al Canal de Panamá, el discurso de Trump delineó una estrategia más amplia para la región basada en seguridad, cooperación militar y combate al crimen organizado.

Durante la cumbre, el mandatario anunció la creación de una coalición regional para enfrentar a los cárteles de la droga y las pandillas transnacionales, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

Según explicó, la nueva alianza permitirá coordinar operaciones entre fuerzas armadas, compartir inteligencia y ejecutar acciones dirigidas contra estructuras criminales.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es liberando nuestro poderío militar”, afirmó Trump al defender un enfoque más contundente frente a estas organizaciones.

Entre las medidas mencionadas figuran el fortalecimiento de operaciones navales y aéreas para interceptar cargamentos de drogas, así como el uso de tecnología de vigilancia y ataques de precisión contra centros de mando de los grupos criminales.

El mandatario también anunció un giro en la política de Washington hacia Venezuela, al confirmar que Estados Unidos reconoció formalmente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Trump señaló que ambas naciones alcanzaron un acuerdo para facilitar la comercialización de oro venezolano y otros minerales en los mercados internacionales.

Según explicó, su administración ha trabajado con el nuevo gobierno tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro en enero pasado, un hecho que marcó un punto de inflexión en la crisis política venezolana.

Durante su intervención, Trump también se refirió a la situación de Cuba, al afirmar que el sistema político actual de la isla se encuentra en “sus últimos momentos”.

El mandatario aseguró que su administración mantiene conversaciones con autoridades cubanas, en negociaciones en las que participa también el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas conversaciones, el presidente afirmó que espera un eventual cambio político en la isla.

El encuentro reunió a varios jefes de Estado de América Latina que respaldaron la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Washington.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles y el presidente de Guyana, Irfaan Ali.

También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo en los próximos días.

