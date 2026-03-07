Panamá entra a coalición anticárteles; Trump menciona Canal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció durante la cumbre Escudo de las Américas una nueva coalición regional para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. En su intervención también hizo referencia al Canal de Panamá, al destacar su importancia estratégica y advertir que Washington no permitirá la presencia de influencias extranjeras consideradas hostiles en el hemisferio occidental.

El Canal de Panamá volvió así a ocupar un lugar central en el discurso de la política exterior estadounidense durante el encuentro hemisférico, celebrado este sábado con la participación de una docena de mandatarios latinoamericanos.

Durante su intervención, Trump destacó la importancia estratégica de la vía interoceánica y afirmó que Estados Unidos vigilará de cerca cualquier intento de presencia extranjera considerada hostil en la región.

“No vamos a permitir que una influencia extranjera hostil se establezca en este hemisferio. Eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”, afirmó el mandatario ante los líderes presentes. El mensaje fue pronunciado frente al presidente panameño, José Raúl Mulino.

Trump incluso se refirió a la ruta marítima como su “canal favorito” y destacó su relevancia estratégica para el comercio global.

“Presidente de Panamá, amo ese canal”, comentó el mandatario estadounidense durante el evento, antes de bromear sobre el acuerdo histórico que permitió a Panamá asumir la administración de la vía.

Además, añadió un comentario sobre el acuerdo histórico que llevó a Panamá a administrar la vía interoceánica.

“José, creo que hizo el mejor negocio de la historia. Lo compró por 1 dólar, uno de nuestros brillantes presidentes. No puedo dormir por ese trato. ¿Sabes que hizo uno de los mejores negocios de bienes raíces de la historia?”, dijo el mandatario republicano.