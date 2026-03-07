Mulino impulsa agenda energética y logística con EE.UU.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este sábado 7 de marzo varias reuniones con altos funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Doral, en Miami.

Durante el encuentro, Mulino se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien reafirmó el respeto mutuo en la relación bilateral y ratificó a Panamá como uno de los aliados estratégicos de Washington en la región. Ambos abordaron la necesidad de reforzar los programas de cooperación entre los dos países.

Rubio también señaló que empresas estadounidenses podrían tener una mayor participación en los procesos de licitación que se desarrollen en Panamá, como parte de una nueva etapa en la relación bilateral.

El mandatario panameño también sostuvo reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright. En estos encuentros presentó varios proyectos estratégicos orientados a consolidar a Panamá como un centro energético regional y reforzar su liderazgo logístico en el comercio mundial.

Entre las iniciativas expuestas se encuentran el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia y el plan para desarrollar un gasoducto que aprovecharía la infraestructura del Canal de Panamá, una de las rutas logísticas más importantes del comercio global.

Mulino también explicó que su gobierno impulsa una nueva estrategia marítima para mantener el liderazgo del país como hub logístico y de marina mercante. Esta estrategia incluye el desarrollo de dos megapuertos y la creación de un centro multimodal en Puerto Armuelles.

De acuerdo con información oficial, los funcionarios estadounidenses expresaron su disposición a colaborar con Panamá en los proyectos presentados, lo que abre la puerta a una mayor cooperación bilateral en materia energética, comercial y logística.