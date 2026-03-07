Defender la vida no es demagogia, es dignidad

Este 8M las mujeres no oponemos empleo a ambiente, como excluyentes binarios: exigimos desarrollo con garantías técnicas, legales y financieras que protejan agua, biodiversidad y derechos colectivos, priorizando a las mujeres vulnerabilizadas por el extractivismo. La racionalidad científica –favorable al bienestar social– sabe que 'no hay PIB sin ecosistemas vivos', ni soberanía sin agua limpia para las futuras generaciones. Panamá, cuna de vida y resistencia, rechaza el altar patriarcal-autoritario-extractivista: optamos por dignidad feminista y equidad, no para el saqueo patriarcal.La autora es Socióloga ecofeminista. Activista de Espacio Encuentro de Mujeres.