Hombres concentran 55 % de la deuda bancaria en Panamá

Los hombres concentran la mayor proporción de deuda bancaria en Panamá, aunque las mujeres muestran un comportamiento de pago ligeramente más favorable, según datos del sistema financiero analizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). La entidad indicó que el 55 % de los compromisos crediticios corresponde a hombres y el 45 % a mujeres, lo que evidencia una mayor participación masculina en el endeudamiento dentro del Sistema Bancario Nacional (SBN) o banca de licencia general. Sin embargo, las mujeres presentan niveles de morosidad ligeramente inferiores, lo que sugiere una mayor disciplina en el cumplimiento de pagos. Si se utiliza la proporción reportada por la SBP como referencia para dimensionar el peso del endeudamiento por género, los hombres concentrarían compromisos financieros cercanos a $50,600 millones, mientras que las mujeres adeudarían alrededor de $41,400 millones, tomando como base el crédito total del sistema bancario que asciende a $92,098 millones. No obstante, esta estimación es ilustrativa, ya que el monto total incluye préstamos a empresas y operaciones externas, que no se atribuyen a género. La distribución por hombres y mujeres aplica principalmente a personas naturales, especialmente en los créditos de consumo y vivienda.

Sistema bancario supera los $92 mil millones en créditos

El sistema financiero mantiene una cartera de crédito de gran magnitud. De acuerdo con el informe Resultados 2025 de la Superintendencia, el crédito total del SBN alcanza $92,098 millones. De ese monto, $64,199 millones corresponden a la cartera local, destinada principalmente a financiar hogares y empresas dentro del país, mientras que $27,899 millones pertenecen a operaciones externas del Centro Bancario Internacional. En el mercado doméstico, el financiamiento se concentra en el sector privado. Los hogares acumulan créditos por $35,375 millones, mientras que las empresas mantienen obligaciones por $25,351 millones, lo que confirma que el crédito al consumo y a la vivienda representa una porción importante del financiamiento.

Vivienda concentra la mayor deuda de los hogares

Dentro de los préstamos otorgados a las familias, los créditos hipotecarios continúa siendo el principal componente del endeudamiento. Los datos de la SBP muestran que la cartera hipotecaria superó los $20,300 millones, lo que representa más de la mitad del crédito destinado a hogares. Este comportamiento refleja que la compra de vivienda sigue siendo el principal motivo para solicitar financiamiento bancario en el país. Después de las hipotecas, los préstamos personales constituyen el segundo segmento más importante, con cerca de $9,985 millones, seguidos por las tarjetas de crédito, con alrededor de $2,798 millones, y los préstamos de auto, que suman cerca de $2,262 millones.

Préstamos de automóviles lideran crecimiento

El dinamismo del crédito en el último año se concentra principalmente en el financiamiento de vehículos. Según cifras de la Super, los préstamos de auto crecieron 11.5 % en los últimos 12 meses, lo que los convierte en el segmento de mayor expansión dentro del crédito a personas. Las tarjetas de crédito registran un crecimiento de 8.2 %, mientras que los préstamos personales aumentan 3.7 %. En contraste, la cartera hipotecaria muestra una expansión más moderada, de 2.6 %, lo que suele asociarse a los ciclos del mercado inmobiliario y a los plazos más largos de este tipo de financiamiento. El comportamiento refleja una mayor actividad en el crédito de consumo, impulsada por la demanda de bienes duraderos y gastos cotidianos de los hogares.

Morosidad se mantiene en niveles controlados

A pesar del crecimiento del crédito, los indicadores de riesgo del sistema bancario permanecen relativamente estables. El informe a diciembre de 2025 por la SBP señala que la morosidad total —créditos con más de 90 días de atraso— se ubica en 3.27% al cierre de 2025, un nivel considerado manejable dentro de los estándares internacionales. La mora es ligeramente mayor en el segmento empresarial, donde alcanza 4.13 %, mientras que en los hogares se sitúa en 2.96 %. Entre los productos financieros dirigidos a personas, las tarjetas de crédito presentan el mayor nivel de atraso, con 3.74 %, seguidas por los préstamos hipotecarios con 3.44 %. En contraste, los préstamos personales muestran una morosidad de 2.12 %, mientras que los créditos para vehículos registran el menor nivel de atraso, con 1.33 %. Estos indicadores sugieren que el nivel de riesgo se mantiene relativamente contenido.

Endeudamiento familiar ronda el 40 % del ingreso

El informe también muestra que el índice promedio de endeudamiento de los hogares alcanza el 40 %, es decir, ese porcentaje del ingreso mensual se destina al pago de préstamos. Este indicador mide la relación entre el monto de la cuota crediticia y el ingreso de las personas.

Sistema financiero sólido y rentable

El desempeño del sistema bancario se mantiene estable. Además, el Centro Bancario Internacional reportó en 2025:

Activos totales: $163,015 millones.

Depósitos: $116,810 millones.

Patrimonio: $18,945 millones.

Utilidades: $3,001 millones.

Además, el sistema mantiene niveles de capital superiores al mínimo regulatorio, con una adecuación de capital de 16.27 %, frente al requerimiento mínimo de 8 %.

Economía en expansión impulsa crédito

La evolución del crédito también se vincula al desempeño económico del país. Durante la revelación del reporte, la SBP explicó que la economía panameña registró un crecimiento cercano a 4.2 % en 2025, impulsado principalmente por los sectores de transporte, comercio y servicios. Las proyecciones del mercado apuntan a un crecimiento cercano al 4 % en 2026, lo que podría sostener la expansión del financiamiento bancario.

Riesgo depende del entorno económico