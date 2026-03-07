Hombres concentran 55 % de la deuda bancaria en Panamá

El dinamismo del crédito en el último año se concentra principalmente en el financiamiento de vehículos.Según cifras de la Super, los préstamos de auto crecieron 11.5 % en los últimos 12 meses, lo que los convierte en el segmento de mayor expansión dentro del crédito a personas.Las tarjetas de crédito registran un crecimiento de 8.2 %, mientras que los préstamos personales aumentan 3.7 %. En contraste, la cartera hipotecaria muestra una expansión más moderada, de 2.6 %, lo que suele asociarse a los ciclos del mercado inmobiliario y a los plazos más largos de este tipo de financiamiento.El comportamiento refleja una mayor actividad en el crédito de consumo, impulsada por la demanda de bienes duraderos y gastos cotidianos de los hogares.