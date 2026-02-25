Panamá: Depósitos y créditos impulsan el crecimiento del centro bancario internacional

El Centro Bancario Internacional (CBI) cerró 2025 con activos netos por $163,014.7 millones, un aumento interanual de 4.23 %, impulsado por el crecimiento de los depósitos y de la cartera crediticia, informó este miércoles 25 de febrero la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) durante la presentación del informe anual del sistema.

Los depósitos totalizaron $116,810 millones, lo que representa un alza de 5.72 % frente a 2024. El principal impulso provino de los depósitos externos, que crecieron 11.07 % y alcanzaron $46,568 millones. En el mercado interno, los depósitos de particulares sumaron $70,242 millones, con un incremento de 2.46 %.

La cartera crediticia neta llegó a $100,000 millones, con un crecimiento de 5.06 %. El titular de la SBP, Milton Ayón Wong, explicó que el sistema financiero funciona como motor de la economía, al canalizar recursos hacia el crédito en ausencia de un banco central.

“El tema financiero de Panamá funciona como un motor para el impulso de la economía a través de los créditos”, señaló.

Indicó que en 2025 el préstamo de autos lideró el crecimiento del crédito al consumo, seguido por tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento hipotecario. En contraste, el crédito al sector agropecuario registró una reducción.

En materia de liquidez y capitalización, el índice de liquidez legal se situó en 54.87 %, mientras que el Índice de Adecuación de Capital alcanzó 16.34 %, por encima del mínimo regulatorio.

Ayon sostuvo que la mayor oferta de vehículos, en especial de marcas asiáticas con precios competitivos, impulsa la demanda de financiamiento. También afirmó que la reactivación de la Ley de Interés Preferencial dinamiza nuevamente el crédito hipotecario desde el segundo semestre del año pasado.

Sobre 2026, proyectó un desempeño similar o ligeramente superior al de 2025, condicionado a decisiones económicas clave como la posible reactivación de la actividad minera. Advirtió que de darse sería para el segundo semestre del año.

En materia de tasas, señaló que los bancos ya renuevan depósitos a plazo con rendimientos más bajos que hace 10 meses, al pasar de tasas cercanas al 5 % a rangos entre 3.75 % y 4.25 %.

Panamá mantiene 63 bancos con licencia, y el regulador reporta interés de al menos tres grupos suramericanos en abrir operaciones en el país. Colombia continúa como principal origen de depositantes extranjeros.

Respecto a la morosidad, el superintendente indicó que aún persiste un rezago del impacto de la pandemia en algunos segmentos, aunque el nivel se mantiene manejable y dentro de parámetros comparables con otros centros bancarios de la región.

En cuanto a la ciberseguridad, detalló que los bancos reportaron intentos de fraude que, de concretarse, hubiesen podido perpetrar alrededor de $125 millones. Para 2026, la banca elevará los estándares de protección tecnológica del sistema.

Sobre la permanencia de Panamá en listas fiscales de la Unión Europea, aseguró que no afecta las tasas de interés ni la operatividad bancaria, y que una eventual salida podría facilitar mayor inversión europea.

La SBI reiteró que el sistema mantiene sólidos niveles de liquidez y capitalización, con un Índice de Adecuación de Capital de 16.34 % y liquidez legal de 54.87 %.