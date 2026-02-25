Centro Bancario Internacional cierra 2025 con $163,014.7 millones en activos

El Centro Bancario Internacional (CBI) cerró 2025 con activos netos por $163,014.7 millones, un aumento interanual de 4.23 %, impulsado por el crecimiento de los depósitos y de la cartera crediticia, informó este miércoles 25 de febrero la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) durante la presentación del informe anual del sistema.

Los depósitos totalizaron $116,810 millones, lo que representa un alza de 5.72 % frente a 2024. El principal impulso provino de los depósitos externos, que crecieron 11.07 % y alcanzaron $46,568 millones. En el mercado interno, los depósitos de particulares sumaron $70,242 millones, con un incremento de 2.46 %.

La cartera crediticia neta llegó a $100,000 millones, con un crecimiento de 5.06 %. El titular de la SBP, Milton Ayón Wong, explicó que el sistema financiero funciona como motor de la economía, al canalizar recursos hacia el crédito en ausencia de un banco central.

“El tema financiero de Panamá funciona como un motor para el impulso de la economía a través de los créditos”, señaló.

Indicó que en 2025 el préstamo de autos lideró el crecimiento del crédito al consumo, seguido por tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento hipotecario. En contraste, el crédito al sector agropecuario registró una reducción.

En materia de liquidez y capitalización, el índice de liquidez legal se situó en 54.87 %, mientras que el Índice de Adecuación de Capital alcanzó 16.34 %, por encima del mínimo regulatorio.