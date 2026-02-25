Centro Bancario Internacional cierra 2025 con $163,014.7 millones en activos

El <b><a href="/tag/-/meta/cbi-centro-bancario-internacional">Centro Bancario Internacional (CBI)</a></b> cerró 2025 con activos netos por <b>$163,014.7 millones</b>, un aumento interanual de <b>4.23 %</b>, impulsado por el crecimiento de los depósitos y de la cartera crediticia, informó este miércoles 25 de febrero la <b><a href="/tag/-/meta/sbp-superintendencia-de-bancos-de-panama">Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a></b> durante la presentación del informe anual del sistema.Los depósitos totalizaron $116,810 millones, lo que representa un alza de <b>5.72 %</b> frente a 2024. El principal impulso provino de los depósitos externos, que crecieron <b>11.07 %</b> y alcanzaron <b>$46,568 millones</b>. En el mercado interno, los depósitos de particulares sumaron <b>$70,242 millones</b>, con un incremento de <b>2.46 %</b>.La cartera crediticia neta llegó a <b>$100,000 millones</b>, con un crecimiento de <b>5.06 %</b>. El titular de la SBP, <b>Milton Ayón Wong</b>, explicó que el sistema financiero funciona como motor de la economía, al canalizar recursos hacia el crédito en ausencia de un banco central. <i>'El tema financiero de Panamá funciona como un motor para el impulso de la economía a través de los créditos'</i>, señaló.Indicó que en 2025 el <b>préstamo de autos</b> lideró el crecimiento del crédito al consumo, seguido por <b>tarjetas de crédito, préstamos personales</b> y<b> financiamiento hipotecario</b>. En contraste, el crédito al sector agropecuario registró una reducción.En materia de liquidez y capitalización, el índice de liquidez legal se situó en<b> 54.87 %</b>, mientras que el Índice de Adecuación de Capital alcanzó<b> 16.34 %</b>, por encima del mínimo regulatorio.