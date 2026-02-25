La fuerza silenciosa: el peso real de los adultos mayores en la economía

Con el objetivo de transformar la percepción sobre el envejecimiento y potenciar el talento de la población adulta mayor, la Junta Comunal de Betania, en alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Genos Global Consulting, llevaron a cabo un Taller Estratégico de Economía Plateada Comunitaria. El evento, que reunió a autoridades académicas y locales, subrayó que el envejecimiento no debe ser sinónimo de fragilidad, sino una oportunidad de innovación, emprendimiento e integración generacional.

Un cambio de paradigma

El magíster Alex Matos, vicerrector de Vida Universitaria de la UTP, abrió la jornada con un mensaje relacionado a que “a nuestra edad somos y podemos ser muy productivos. Me siento fuerte, con energía y con ganas de hacer cosas”. Afirmó que para el año 2050, uno de cada tres panameños tendrá más de 60 años. Matos puso a disposición la capacidad técnica y educativa de la UTP para respaldar estos proyectos, enfatizando que la educación es la herramienta clave para preparar a la sociedad ante el reto demográfico que se avecina.

Betania como referente

Por su parte, el Representante de Betania, Humberto Echeverría, destacó que el programa iSilver de su corregimiento ya es un modelo de éxito, tras ser reconocido por la OPS como una de las tres experiencias más innovadoras en salud social de América Latina en 2023. “El futuro no se construye excluyendo generaciones, se construye integrándolas”, señaló Echeverría. El representante hizo un llamado a replicar estos modelos en otros corregimientos del país, viendo en la economía plateada no solo un desafío, sino una “enorme oportunidad” en áreas de servicios, voluntariado y transferencia de conocimientos.

Economía Plateada