La fuerza silenciosa: el peso real de los adultos mayores en la economía

<b>La Dra. Arletti Pinel, CEO de Genos Global Consulting</b>, cerró las intervenciones aclarando que este concepto no es exclusivo para personas mayores. <i><b>'La economía plateada no es un programa de viejos; es intergeneracional. Todas las generaciones participan y se benefician de ella',</b></i> explicó.Pinel instó a los participantes a ver el impacto real que tienen los adultos mayores en las economías domésticas y locales. Destacó que, de los más de <b>400,000 panameños mayores de 65 años</b>, la gran mayoría posee un deseo vibrante de seguir aportando, por lo que el taller busca transformar los planes locales para atender esa demanda y generar bienestar común.