‘Voces de Colón’: un proyecto que apuesta por el turismo creativo

El colectivo de teatro <b>Malamaña</b> y la <b>Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación</b> (Senacyt) unen esfuerzos en el proyecto <b>‘Voces de Colón’</b>, una iniciativa que busca impulsar la cultura y la tradición en la provincia de Colón. El programa ofrece una <b>beca de formación en turismo, patrimonio y teatro</b>, que además permitirá al beneficiario generar ingresos a través de actividades culturales.La beca de capacitación está orientada a la creación de <b>experiencias turísticas teatralizadas</b> en distintos espacios históricos de la provincia, como el <b>Fuerte San Lorenzo</b>, ubicado en la desembocadura del río Chagres y pieza clave en la defensa del Caribe —declarado Patrimonio de la Humanidad junto con las fortificaciones de Portobelo—, y la <b>Iglesia de San Felipe</b>, templo colonial que alberga al Cristo Negro de Portobelo, centro de una de las peregrinaciones más importantes de la provincia y del país.Entre los requisitos para optar por la beca se establece tener entre <b>18 y 27 años de edad</b> y residir en las comunidades de <b>Cristóbal</b> o <b>Costa Abajo</b>. La convocatoria estará abierta hasta el <b>8 de marzo</b>, y las postulaciones deben realizarse mediante un formulario disponible en la biografía del perfil de Malamaña Teatro en Instagram.