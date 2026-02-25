Disparos desde lancha con matrícula de Florida desatan enfrentamiento armado en aguas de Cuba con muertos y heridos

Un enfrentamiento armado en aguas territoriales de Cuba dejó al menos cuatro personas muertas y seis heridas luego de que una lancha rápida con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, abriera fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior cubano.

De acuerdo con información oficial difundida por medios estatales, el incidente ocurrió en horas de la mañana del 25 de febrero de 2026, cuando la embarcación infractora fue detectada aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en la zona de Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Las autoridades indicaron que una unidad marítima cubana con cinco efectivos se aproximó para identificar la lancha, momento en el que se produjo el ataque armado desde la embarcación extranjera, resultando herido el comandante de la patrulla cubana.

Como consecuencia del intercambio de disparos, cuatro presuntos agresores murieron y seis resultaron lesionados. Los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica, según el reporte oficial.

El Gobierno cubano afirmó que el país mantiene su determinación de proteger sus aguas territoriales y que la defensa nacional constituye un pilar fundamental para la soberanía y la estabilidad regional.

Las autoridades competentes continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, incluyendo las circunstancias del ingreso de la embarcación y la identidad de los ocupantes.