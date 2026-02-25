¡No se rinde! La rana dorada vuelva a saltar en su hábitat natural

La historia de la desaparición de la rana dorada comenzó mucho antes de su último avistamiento. <b><a href="/tag/-/meta/stri-instituto-smithsonian-de-investigaciones-tropicales">Los investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) </a></b>ya habían predicho este declive basándose en patrones migratorios de una enfermedad fúngica llamada quitridiomicosis. El hongo causante,<b> el Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)</b>, infecta la piel de los anfibios, alterando su equilibrio electrolítico hasta provocarles un paro cardíaco.En el 2004, la enfermedad llegó a El Valle de Antón, el último bastión de la especie. L<b>a vulnerabilidad de estas ranas era total, ya que el hongo se propaga fácilmente a través del agua, se adhiere a otros animales e incluso puede viajar en los zapatos de las personas. </b>Ante la inminente extinción, se creó el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC), una alianza entre el Smithsonian (STRI y NZCBI) y los zoológicos Cheyenne Mountain y New England. El objetivo era claro: sacar a las ranas del bosque antes de que el hongo las eliminara a todas y aprender a criarlas bajo cuidado humano.