El discurso de Donald Trump bajo la lupa: dudas sobre la economía, la inmigración y la política exterior

Los medios estadounidenses se dieron a la tarea de verificar los diversos puntos que abordó el presidente Donald Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión, emitido la noche del martes. El mandatario centró su intervención en varios ejes, aunque tres dominaron la agenda: economía, inmigración y política exterior.

El diario The New York Times puso a prueba la afirmación de Trump, quien alardeó sobre la buena marcha de la economía estadounidense al señalar: “Mientras miles de nuevas empresas se están creando y se construyen fábricas, plantas y laboratorios, hemos añadido 70.000 nuevos empleos en el sector de la construcción en un período muy corto de tiempo”. El rotativo aseguró que se trata de una afirmación exagerada, ya que, si bien la administración promovió un impulso en los empleos del sector construcción, el presidente no especificó el lapso al que se refería al citar esos 70.000 puestos de trabajo.

Por su parte, la cadena NBC News verificó la afirmación relacionada con el supuesto manejo desbordado de la inmigración durante la administración de su antecesor, Joe Biden. “Entraron por millones y millones —desde prisiones, desde instituciones mentales. Hubo asesinatos —11.888 asesinatos. Vinieron a nuestro país. Ustedes permitieron que eso ocurriera”, expresó Trump, dirigiéndose a los pocos demócratas presentes en el recinto.

NBC examinó ese fragmento y, aunque reconoció que 10 millones de personas ingresaron ilegalmente a Estados Unidos durante la administración Biden, señaló que no existe evidencia de que millones de migrantes provinieran de prisiones o instituciones mentales. En cuanto a la cifra de 11.888 asesinatos, la cadena reportó que más de 13.000 personas condenadas por homicidio y sin estatus legal no se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, precisó que esa cifra se remonta a décadas atrás y no puede atribuirse exclusivamente a la administración Biden.

En el ámbito internacional, Trump afirmó haber sido el artífice del fin de ocho guerras en los primeros diez meses de su segundo mandato. Sin embargo, la cadena ABC News sostuvo que gran parte de esa declaración es falsa. “Si bien Trump ha ayudado a mediar altos el fuego entre varias naciones, el conflicto en algunas de esas zonas ha continuado en gran medida y no se han firmado tratados de largo plazo”, indicó la televisora, en alusión a diferendos como los que enfrentan a Tailandia y Camboya, o a Kosovo y Serbia.