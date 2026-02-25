Aduanas defiende su actuación en la revisión de un equipaje diplomático venezolano

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) emitió la tarde de este miércoles 25 de febrero una aclaratoria dirigida a la ciudadanía y a la comunidad internacional tras el comunicado de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, que denunció la supuesta apertura forzada de una valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y calificó el hecho como una presunta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

En una declaración oficial, ANA explicó que la revisión se realizó de conformidad con la normativa nacional vigente y los acuerdos internacionales suscritos por Panamá, con el objetivo de proteger la seguridad del territorio nacional.

De acuerdo con ANA, la inspección se originó cuando una representante del gobierno venezolano que arribó al país presentó un carné consular y colocó cuatro equipajes en el escáner aduanero.

En dos de estas maletas, los equipos de inspección detectaron imágenes irregulares que exigían una revisión complementaria.

Al informar a la funcionaria sobre la necesidad de verificar manualmente el contenido, ella aseguró que se trataba de valijas diplomáticas.

ANA indicó que, de inmediato, se contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para coordinar los pasos a seguir.

Tras la consulta, el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó que los bultos no cumplían con los requisitos mínimos estipulados en el Artículo 27 de la Convención de Viena de 1961, que establece la inviolabilidad de la valija diplomática, incluyendo el marcado exterior, sellos y otros elementos de inviolabilidad que no estaban presentes al momento de la revisión.

Ante estas circunstancias, Aduanas reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto de las normas internacionales, la diplomacia y el adecuado tratamiento de todas las misiones extranjeras acreditadas en Panamá.

La entidad recalcó que todas las acciones se ejecutaron dentro del marco jurídico panameño y con apego a los procedimientos operativos establecidos tanto por la legislación nacional como por las leyes internacionales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.