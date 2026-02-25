Estados Unidos y Panamá firman Memorando de Entendimiento sobre cooperación en salud

Los Gobiernos de Estados Unidos y de Panamá firmaron este miércoles 25 de febrero un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) en materia de salud, como parte de la Estrategia de Salud Global America First impulsada por el presidente Donald Trump.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra el VIH/Sida y reforzar las capacidades de detección y respuesta ante enfermedades infecciosas hasta el año 2028.

Además, el memorando contempla un financiamiento de 33.5 millones de dólares y se convierte en el primero de su tipo suscrito en un país de Centroamérica en el marco de esta estrategia.

La iniciativa se apoya en la cooperación desarrollada a través del Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) y establece acciones orientadas a la identificación y contención de amenazas de enfermedades infecciosas en su origen, con el propósito de evitar su propagación transfronteriza.

Las autoridades no detallaron en el anuncio los mecanismos específicos de implementación ni el cronograma de ejecución de los recursos.