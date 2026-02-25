La FIFA destaca el progreso del fútbol panameño

Este hito fue reconocido por la FIFA, gracias en parte por el <b>Programa Forward </b>del ente deportivo. 'El gran trabajo que está realizando la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y sus selecciones nacionales están consolidando a Panamá como una potencia futbolística emergente en Centroamérica'.'Y no solo están brillando por las grandes actuaciones en la cancha, que les están valiendo para regresar a los grandes torneos, sino también debido a los esfuerzos que está realizando su federación', señaló la FIFA en su sitio web.