La FIFA destaca el progreso del fútbol panameño

Vista del nuevo Centro de Alto Rendimiento del (CAR) en Burunga
Vista del nuevo Centro de Alto Rendimiento del (CAR) en Burunga
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 25/02/2026 17:48
Gracias a la ayuda del Programa Forward de la FIFA, la Fepafut presentó el nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado en Burunga

El progreso del fútbol panameño es un hecho. Desde años atrás, tanto la liga, como el nivel de los futbolistas panameños ha ido en alza. Este crecimiento ha sido tan importante que también se ve reflejado en la selección de Panamá con esa segunda clasificación a una Copa Mundial de la FIFA.

El crecimiento también se está viendo desde fuera de las canchas. Recientemente la Fepafut presentó el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Burunga, el cual será estrenado por la selección femenina de Panamá este domingo 1 de marzo cuando se entrenen ahí por primera vez.

Este hito fue reconocido por la FIFA, gracias en parte por el Programa Forward del ente deportivo. “El gran trabajo que está realizando la Federación Panameña de Fútbol (FPF) y sus selecciones nacionales están consolidando a Panamá como una potencia futbolística emergente en Centroamérica”.

“Y no solo están brillando por las grandes actuaciones en la cancha, que les están valiendo para regresar a los grandes torneos, sino también debido a los esfuerzos que está realizando su federación”, señaló la FIFA en su sitio web.

Este CAR servirá para que los equipos de la selección de Panamá, ya sea el equipo mayor como las inferiores, así como también las divisiones femeninas, puedan tener una mejor preparación para sus respectivos partidos y torneos.

“Una ardua labor que se vio reflejada a comienzos de febrero cuando la FPF realizó una presentación institucional del proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) ante miembros de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América). Esta iniciativa, que es estratégica para continuar con el magnífico desarrollo del fútbol panameño, cuenta con el apoyo del Programa Forward de la FIFA”, señaló el ente deportivo.

Gracias a este programa el cual se benefició la Fepafut, así como también lo hacen diferentes federaciones en todo el mundo, las selecciones nacionales tienen una nueva casa. Esto abre las puertas a que ya no necesariamente tengan que entrenarse en otras instalaciones privadas.

“Su apoyo financiero ha sido determinante para poder ejecutar un proyecto de esta magnitud, con bases sólidas y permitiendo avanzar en infraestructura clave sin comprometer la estabilidad institucional”, destacó Matthew De Roche, director de desarrollo de la Fepafut.

En esa misma, De Roche agregó que esperan que este CAR sea la “columna vertebral” de futuros proyectos, así como también sirva para “preparar a entrenadores, jugadores y árbitros”.

“El Programa Forward no solo ha hecho posible avanzar con el CAR, sino que ha contribuido a que el proyecto se desarrolle bajo una lógica de sostenibilidad, buena gobernanza y planificación estratégica. Servirá al fútbol panameño durante las próximas décadas”, dijo De Roche.

A su vez, la FIFA felicitó a la Fepafut por la clasificación del combinado sub-17 de la Copa Mundial de la categoría el cual se disputará a finales del presente año en Catar, así como también destacó la que será la segunda participación de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA en toda su historia.

