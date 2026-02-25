República Dominicana celebra 182 años de independencia y reafirma lazos con Panamá

En el marco del 182 aniversario de la independencia de la República Dominicana, el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcero, destacó el orgullo histórico de su nación y la estrecha relación bilateral que une a ambos países.

Durante su mensaje conmemorativo, el diplomático recordó que la independencia dominicana es el resultado de un largo proceso de lucha y sacrificio. Señaló que el país proclamó una primera independencia el 1 de diciembre de 1821, la cual calificó como “efímera”, ya que tuvo una duración de apenas dos meses y ocho días tras una invasión que frustró ese primer intento soberano.

Sin embargo, subrayó que ese revés no detuvo el espíritu independentista del pueblo dominicano. Fue finalmente el 27 de febrero de 1844 cuando, liderados por los padres fundadores Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, se consolidó la independencia nacional que hoy los dominicanos celebran con orgullo.

“Esa independencia que hoy nos hace sentir inmensamente privilegiados de llamarnos dominicanos, de recorrer el mundo con nuestra bandera, con nuestro escudo, con nuestro himno, que lo llevamos como el más importante legado que pueda llevar cada dominicano”, expresó el embajador, al tiempo que aseguró que en cada rincón del mundo donde haya un dominicano se conmemora esta fecha con entusiasmo y sentido patriótico.

En su intervención, Salcero también resaltó que la República Dominicana atraviesa un buen momento y mantiene sólidos vínculos con Panamá. Indicó que ambos países cuentan con más de 100 años de relaciones diplomáticas y han trabajado de manera conjunta en organismos multilaterales, además de mantener un intercambio fluido en materia comercial, política y de inversión.

“Panamá y República Dominicana han actuado de manera conjunta en los organismos multilaterales, mantienen un vínculo de afecto”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje de saludo y consideración tanto a sus compatriotas como al pueblo panameño, agradeciendo la hospitalidad recibida durante su gestión diplomática “es un sitio inmensamente privilegiado de estar aquí”, dijo.

La conmemoración del 182 aniversario reafirma, según el embajador, el compromiso de los dominicanos con su historia, su identidad y los valores de libertad que dieron origen a su nación.