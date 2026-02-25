MOP destina $1 millón para limpieza de municiones en vía Centenario–Nuevo Emperador

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partidas por más de 5.3 millones de dólares a favor de cuatro entidades estatales. No obstante, el punto que concentró mayor atención fue el componente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) vinculado a la limpieza y disposición de municiones sin detonar en un proyecto vial estratégico en Panamá Oeste.

Limpieza de municiones sin detonar, prioridad en proyecto vial

Dentro de los más de 3 millones de dólares avalados al MOP, destaca un traslado por 1 millón 27 mil dólares destinado al estudio, diseño y mantenimiento de áreas de servidumbre, así como a la identificación y disposición segura de UXO (municiones sin detonar) en el proyecto de rehabilitación de la carretera que conecta la Vía Centenario con Nuevo Emperador.

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, explicó ante la comisión que la intervención contempla la revisión y saneamiento de terrenos a lo largo del trazado, como paso previo indispensable antes de avanzar con los trabajos de construcción.

La zona registra antecedentes de material explosivo, por lo que el proceso incluye la contratación de servicios especializados para ubicar, evaluar y neutralizar cualquier artefacto que represente riesgo. El objetivo es garantizar la seguridad de trabajadores, contratistas y comunidades cercanas, y evitar paralizaciones futuras de la obra.

Este componente se considera clave para asegurar la continuidad del proyecto vial y reducir contingencias técnicas y legales en una fase temprana de ejecución.

Otros traslados del MOP

Además de la limpieza de municiones, la comisión aprobó 1 millón 65 mil dólares para la compra de repuestos de dos plantas de asfalto, piezas para la planta trituradora de la cantera y componentes de la planta TEREX, con el fin de mantener la capacidad operativa en la producción de mezcla asfáltica.

También se avalaron recursos para iniciar el trámite de rehabilitación de puntos críticos del sistema de riego El Salto, en la provincia de Chiriquí, y 617 mil 835 dólares para el proyecto de dragado y enrocado de protección en el río David, que busca mitigar riesgos en comunidades como Las Acacias y la barriada Arco Iris.

Recursos para otras entidades

En la misma sesión, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) recibió el aval de 1.1 millones de dólares para cubrir compromisos de alquiler de oficinas administrativas, luego de que la asignación inicial resultara insuficiente.

La Autoridad Nacional de Tierras (Anati) obtuvo 1 millón 62 mil dólares para ejecutar un barrido catastral en 66 mil hectáreas en la provincia de Coclé, mientras que la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) recibió 735 mil dólares para cumplir compromisos contractuales relacionados con sistemas de telecomunicaciones y meteorología en el aeropuerto de Bocas del Toro.