Mulino sanciona Ley No. 509 que modifica normativa de Pandeportes tras objeciones del Ejecutivo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este martes la Ley 509, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995, norma que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), y dicta otras disposiciones.

La sanción se produjo luego de que la Asamblea Nacional de Panamá acogiera las recomendaciones del Ejecutivo, que había objetado parcialmente el proyecto de ley No. 100 de 2024, aprobado por el Legislativo en septiembre de 2025.

El Ejecutivo objetó por inexequibles los artículos 31-M y 31-N, y por inconvenientes los artículos 31-B y 31-F. La objeción fue remitida al Legislativo en octubre de 2025.

Según el documento enviado a la Asamblea, los artículos 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria, en contravención de los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución.

En cuanto a los artículos 31-B y 31-F, el Ejecutivo indicó que generaban duplicidad funcional y programática, de acuerdo con el Texto Único de la Ley No. 16 de 1995 y la Ley No. 50 de 10 de diciembre de 2007, modificada por la Ley No,. 9 de 22 de febrero de 2011.

Tras analizar las objeciones, la Asamblea Nacional modificó la redacción de los cuatro artículos señalados y sometió nuevamente el proyecto a debate en el pleno, donde fue aprobado en tercer debate el 6 de enero de 2026.

Con la sanción presidencial, la Ley No. 509 entra en vigor conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente.