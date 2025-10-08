Comisión de Gobierno envía al pleno las reformas a la Defensoría del Pueblo tras el veto presidencial

'Esta es una oportunidad histórica para fortalecer la Defensoría del Pueblo, dotarla de herramientas modernas y garantizar su independencia frente a los poderes del Estado. Nuestro objetivo no es solo proteger derechos, sino también recuperar la confianza ciudadana en las instituciones', afirmó Leblanc.El defensor agregó que las modificaciones aprobadas no afectan la esencia del proyecto, que sigue orientado a mejorar los mecanismos de mediación, la protección de grupos vulnerables y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Panamá.