Comisión de Gobierno envía al pleno las reformas a la Defensoría del Pueblo tras el veto presidencial

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó, la mañana de este miércoles, el informe que acoge parcialmente el veto presidencial al proyecto de ley 164, que reforma la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y remitió el documento al pleno legislativo para su discusión.

La decisión marca una nueva etapa en el trámite de la iniciativa presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, que busca modernizar el marco jurídico de la Defensoría, fortalecer la carrera defensorial, y consolidar la autonomía y legitimidad internacional de la institución.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, había vetado parcialmente 13 artículos del proyecto por considerarlos inexequibles o inconvenientes, argumentando inconsistencias constitucionales y compromisos financieros no justificados.

Entre los puntos más controvertidos figuraban la figura del Amicus Curiae (amigo del tribunal), la estabilidad laboral del personal y los beneficios económicos para funcionarios.

Tras revisar las objeciones, la Comisión de Gobierno acordó eliminar los artículos 36, 38, 39, 40 y 55, que generaban impacto presupuestario, y modificar la redacción de los artículos 5 y 37 para asegurar coherencia con la Constitución y la carrera administrativa.

El artículo 5, que otorgaba a la Defensoría la potestad de intervenir en procesos judiciales como Amicus Curiae, fue suprimido para evitar conflictos con la independencia del Órgano Judicial. No obstante, se mantuvo la legitimación procesal del defensor del pueblo para promover acciones o recursos en defensa de los derechos humanos.

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, celebró el avance del proyecto y valoró que la Comisión haya considerado las objeciones sin alterar el espíritu de la reforma.