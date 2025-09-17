Inspecciones sorpresa en hospitales: Defensoría del Pueblo publicará informe tras recorrido

La <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b> realizó este miércoles, una <b>inspección sorpresa en 27 hospitales públicos del país</b>, tanto del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> como de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b>, con el objetivo de verificar el respeto al derecho a la salud ante las<b> múltiples quejas de usuarios por la falta de atención médica, infraestructura deficiente y el déficit de especialistas</b>.El defensor del Pueblo, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez">Eduardo Leblanc González</a></b>, encabezó la jornada y explicó que la iniciativa responde a denuncias ciudadanas reiteradas. <i>'En todas las provincias estamos verificando los puntos más importantes sobre quejas que hemos recibido de los pacientes y que han sido públicas'</i>, señaló.Leblanc recordó que estas acciones forman parte del mandato institucional: <i>'La inspección de hoy, históricamente lo ha hecho la Defensoría del Pueblo durante 28 años en pro de la salud de todos los panameños y panameñas'</i>.Las inspecciones se realizaron en hospitales clave del sistema público, entre ellos el <b>Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid</b>, el <b>Hospital Santo Tomás</b>, el <b>Hospital del Niño</b>, la <b>Ciudad de la Salud</b> y el <b>Hospital Nicolás Solano</b> en Panamá Oeste. También se incluyeron hospitales regionales como el <b>Irma de Lourdes Tzanetatos</b> en Panamá Este, <b>Aquilino Tejeira</b> en Coclé, <b>Gustavo Nelson Collado</b> en Herrera, <b>Luis 'Chicho' Fábrega</b> en Veraguas y el <b>Rafael Hernández</b> en Chiriquí.En total, <b>50 oficiales de derechos humanos</b> participaron en el operativo, recopilando testimonios y evidencias que serán la base de un informe defensorial con recomendaciones orientadas a garantizar el acceso al derecho a la salud, a la vida y a un trato digno.La Defensoría del Pueblo adelantó que continuará realizando inspecciones sorpresivas en hospitales de todo el territorio nacional. Estas acciones forman parte del mandato constitucional de la entidad de <b>proteger y defender los derechos humanos</b> frente a posibles vulneraciones en la prestación de servicios públicos de salud.