Mulino: ‘Olvídense de las aves de mal agüero’

El presidente realizó la conferencia en Chiriquí con el objetivo de celebrar la inauguración del Hospital José Félix Espinoza Barroso de Bugaba, una obra que demoró más de 14 años en ser completada y terminó costando 89 millones de dólares. A pesar de estar inaugurada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que tomará un tiempo capacitar a los médicos y personal técnico para que pueda estar al 100% de operación.'Cuando se abre un hospital de esta magnitud, igual que pasa con el Amador Guerrero, igual que pasa con todos los hospitales, toma tiempo el poder ponerlos a que funcionen completamente porque hay que educar a las personas con las máquinas nuevas, con los equipos nuevos y hay que tener sobre todo la seguridad del paciente', explicó el ministro de Salud. 'Aquí vamos a tener de todo, inclusive más de lo que estaba programado. Por ejemplo, aquí no estaba programada una sala de hemodiálisis, ni una sala de oncología, de quimioterapia y ya están hechas las dos salas', detalló.El objetivo declarado de Mulino es trabajar hacia la unificación de los servicios del Minsa y la CSS.