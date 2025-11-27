Expresidente Guillermo Lasso respalda presencia de tropas de EEUU en Ecuador

También se mostró 'optimista' sobre los próximos procesos electorales en la región, donde asegura que podría haber un eje de cambios del 'totalitarismo' hacia 'las democracias'.'Creo que la región está dando un viraje hacia la democracia para dejar atrás estos modelos totalitarios. Pienso que el caso de Argentina genera optimismo, el propio caso de Ecuador genera optimismo también, y esperamos que se consolide la victoria de José Antonio Kast en Chile y que el próximo año en Colombia también haya cambios'.Igualmente valoró 'positivamente' el modelo de seguridad en El Salvador, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y de concentración del poder en manos del presidente Nayib Bukele.Reiteró sus cuestionamientos a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que considera 'totalitarios'. 'El caso de Nicaragua es muy duro, muy dramático, pero no hay que perder la batalla, hay que estar presente. (El presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo) han sido muy crueles, mandando a la cárcel a candidatos a la presidencia; una crueldad (...) En cambio, con El Salvador yo aspiraría a que no cambie de rumbo; igual, países como Panamá y Argentina están dando un giro hacia la institucionalidad democrática'.