Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 25 de febrero

Este <b>miércoles 25 de febrero</b>, la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por hechos de alto impacto en materia de cooperación internacional, infraestructura, ambiente y política.<b>-Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá</b> firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) en materia de salud, como parte de la Estrategia de Salud Global <i>America First</i> impulsada por el presidente Donald Trump. El acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas naciones en iniciativas sanitarias y ampliar la cooperación técnica en el sector.En el ámbito de infraestructura, el Metro de Panamá informó la emisión de la Adenda No. 5 al pliego de cargos de la licitación por mejor valor No. MPSA-01-2025, correspondiente al proyecto del Teleférico para los distritos de Panamá y San Miguelito. La entidad detalló que la modificación introduce ajustes formales al proceso, como parte del desarrollo administrativo de la convocatoria.<b>-La Ciudad de Panamá </b>figura entre las capitales con mejor calidad del aire en Centroamérica durante 2025, según un análisis basado en mediciones internacionales y redes oficiales de monitoreo ambiental, incluyendo parámetros de la Organización Mundial de la Salud. El reporte posiciona a la capital panameña como una de las urbes con mejores indicadores de pureza atmosférica en la región.<b>-La Asamblea Nacional de Venezuela </b>informó la renuncia del fiscal general Tarek William Saab y del defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Parlamento. Las dimisiones marcan un cambio significativo en la estructura institucional del país suramericano.<b>-El fiscal general de Florida, James Uthmeier,</b> anunció la apertura de una investigación tras un ataque atribuido a autoridades costeras de Cuba contra una embarcación matriculada en ese estado, hecho que dejó cuatro personas fallecidas. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades.