Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 25 de febrero

Este miércoles 25 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por hechos de alto impacto en materia de cooperación internacional, infraestructura, ambiente y política.

-Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) en materia de salud, como parte de la Estrategia de Salud Global America First impulsada por el presidente Donald Trump. El acuerdo busca fortalecer la colaboración entre ambas naciones en iniciativas sanitarias y ampliar la cooperación técnica en el sector.

En el ámbito de infraestructura, el Metro de Panamá informó la emisión de la Adenda No. 5 al pliego de cargos de la licitación por mejor valor No. MPSA-01-2025, correspondiente al proyecto del Teleférico para los distritos de Panamá y San Miguelito. La entidad detalló que la modificación introduce ajustes formales al proceso, como parte del desarrollo administrativo de la convocatoria.

-La Ciudad de Panamá figura entre las capitales con mejor calidad del aire en Centroamérica durante 2025, según un análisis basado en mediciones internacionales y redes oficiales de monitoreo ambiental, incluyendo parámetros de la Organización Mundial de la Salud. El reporte posiciona a la capital panameña como una de las urbes con mejores indicadores de pureza atmosférica en la región.

-La Asamblea Nacional de Venezuela informó la renuncia del fiscal general Tarek William Saab y del defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Parlamento. Las dimisiones marcan un cambio significativo en la estructura institucional del país suramericano.

-El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras un ataque atribuido a autoridades costeras de Cuba contra una embarcación matriculada en ese estado, hecho que dejó cuatro personas fallecidas. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades.